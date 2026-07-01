Οι ΗΠΑ δεν ανανεώνουν τη συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο με Καναδά και Μεξικό που είχε υπογράψει ο Τραμπ

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε απόψε ότι δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό (USMCA), ωστόσο θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους δύο εταίρους της ώστε να τη βελτιώσει