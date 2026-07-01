Πέντε νεκροί από την πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα: Ένοικος πήδηξε σε διπλανό παράθυρο για να σωθεί



Πέντε οι νεκροί - Σε εξέλιξη η έρευνα

Belçika'nın Anvers kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.https://t.co/YSfXXZRrNN — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) July 1, 2026

Μεταξύ των ενοίκων που διασώθηκαν ήταν και ο 92χρονος πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, Μπομπ Κουλς, ο οποίος απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι του με ειδικό κλωβό διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον απολογισμό της τραγωδίας. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι υπήρχαν πολλοί νεκροί, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Για σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε αναφορά και για έκτο θύμα, ωστόσο η αστυνομία διόρθωσε αργότερα τον αριθμό των νεκρώνΤα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από ανακριτή, ειδικούς της πυροσβεστικής, ιατροδικαστή και πραγματογνώμονα πυρκαγιών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.Οι κάτοικοι που δεν τραυματίστηκαν φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε κοντινό κέντρο φροντίδας, ενώ οι περισσότεροι παραμένουν εκτός των κατοικιών τους, περιμένοντας να μάθουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν και τι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.