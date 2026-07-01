Το υποθαλάσσιο τούνελ των 1,5 δις που διχάζει

Τα Νησιά Φερόε, ένα αυτόνομο αρχιπέλαγος του Βασιλείου της Δανίας με περίπου 55.000 κατοίκους, έχουν δημιουργήσει ένα υπόγειο οδικό δίκτυο που θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην υπόγεια μηχανική.

Το έργο που έχει κλέψει τις εντυπώσεις είναι το Eysturoy Tunnel (Eysturoyartunnilin), το οποίο δεν αποτελεί απλώς μία υποθαλάσσια σήραγγα. Στο εσωτερικό του φιλοξενεί τον πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα κυκλικό κόμβο (roundabout) κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, ένα επίτευγμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδύνατο.