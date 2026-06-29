Από πρωτοφανείς πλημμύρες πλήττεται η Γκάνα, τουλάχιστον τρεις νεκροί, δείτε βίντεο

🚨 غانا: فيضانات كارثية تضرب العاصمة أكرا، حيث اضطر عدد من السكان إلى التسلق فوق سياج هربًا من مياه الفيضانات المتصاعدة، بانتظار فرق الإنقاذ وسط استمرار تدهور الأوضاع.#Ghana #Accra #Floods #FloodEmergency pic.twitter.com/ydckhx0mO8 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) June 29, 2026

Η Πάσιενς Νάα Ατζελέι Ατζέι είπε ότι επί ώρες προσπαθούσε να εμποδίσει τα νερά να εισβάλουν στο δωμάτιό της. «Τα μάζεψα με τη σφουγγαρίστρα περισσότερες από οκτώ φορές. Δεν μπορώ να βγω έξω, το δωμάτιό του είναι πλημμυρισμένο, όπως και ο δρόμος έξω», είπε.Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και στη συνέχεια θα κινηθούν προς τα δυτικά, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο και νέας πλημμύρας.