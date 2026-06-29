Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από τη Fed

Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ότι, η Κουκ είχε δικαίωμα να ενημερωθεί προηγουμένως για τους λόγους της αποπομπής της και να της δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει πριν από οποιαδήποτε ενέργεια απομάκρυνσής της