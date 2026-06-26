Τραγωδία στη Γαλλία: Μία νεκρή δύτρια μετά από κατάρρευση πλαγιάς, αγνοείται ο 34χρονος σύντροφός της, δείτε βίντεο

Ένας δύτης σώθηκε χωρίς να τραυματιστεί αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ - Ο δήμος απαγόρεψε την πρόσβαση, το κολύμπι και την πλοήγηση σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο