Ρούμπιο: Για πρώτη φορά οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου συζητούν απευθείας για την επίτευξη συμφωνίας

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμμετείχαν αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον σε έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας