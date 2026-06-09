Η NASA ανακοίνωσε το πλήρωμα της αποστολής Artemis III για το επόμενο μεγάλο βήμα προς τη Σελήνη

Η αποστολή θα πραγματοποιήσει το 2027 μια σειρά απαιτητικών δοκιμών στην τροχιά της Γης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την Artemis IV, την πρώτη προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή στον Νότιο Πόλο της Σελήνης το 2028

Artemis III, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, παρουσίασαν στελέχη της



Η αποστολή θα πραγματοποιήσει το 2027 μια σειρά απαιτητικών δοκιμών στην τροχιά της Γης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την Artemis IV, την πρώτη προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή στον Νότιο Πόλο της Σελήνης το 2028.



τέσσερις αστροναύτες, οι οποίοι θα εκτοξευθούν από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.



Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το πλήρωμα θα επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου θα ανακτηθεί από ομάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της NASA.







Σύμφωνα με τη NASA, η συνολική διάρκεια της αποστολής αναμένεται να φτάσει περίπου τις δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό, ο σχεδιασμός της αποστολής περιλαμβάνει ελεγχόμενα και υπολογισμένα ρίσκα, με στόχο τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα επιτρέψουν στις επόμενες αποστολές να είναι ακόμη ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές κατά την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια.



«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη τολμηρό βήμα στην επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη, βασιζόμενοι στα εξαιρετικά θεμέλια που έθεσαν οι αστροναύτες του Artemis II» δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

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Οι προετοιμασίες για το 2027 Ο Τζον Κουλούρις, αντιπρόεδρος της Blue Origin, χαρακτήρισε την Artemis III καθοριστικό βήμα για την επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη και υπογράμμισε ότι οι ομάδες της NASA και της εταιρείας εργάζονται εντατικά προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την εκτόξευση το 2027.



Όπως ανέφερε, η Blue Origin παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της αποστολής, ακόμη και μετά την πρόσφατη έκρηξη πυραύλου σε εγκατάσταση της εταιρείας, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με αυξημένη ένταση.



Από την πλευρά της SpaceX, η αντιπρόεδρος Τζέσικα Τζένσεν παρουσίασε τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή νέα σκάφη Starship και προωθητήρες στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.



Η ίδια αποκάλυψε ότι η SpaceX κατασκευάζει τρεις επιπλέον βάσεις εκτόξευσης στη Φλόριντα και το Τέξας. Σύμφωνα με την Τζένσεν, ο συνδυασμός της επαναχρησιμοποίησης καυσίμων και της ανάπτυξης νέων υποδομών αναμένεται να επιτρέψει στο μέλλον λειτουργίες που θα προσεγγίζουν τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών μεταφορών.

Τις βασικές λεπτομέρειες της αποστολής, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, παρουσίασαν στελέχη της NASA και των συνεργαζόμενων εταιρειών Blue Origin και SpaceX.Η αποστολή θα πραγματοποιήσει το 2027 μια σειρά απαιτητικών δοκιμών στηνοι οποίες είναι απαραίτητες για την Artemis IV, την πρώτη προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή στον Νότιο Πόλο της Σελήνης το 2028.Η NASA παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο της αποστολής, εξηγώντας ότι το πλήρωμα θα αποτελείται από, οι οποίοι θα εκτοξευθούν από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το πλήρωμα θα επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου θα ανακτηθεί από ομάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της NASA.Σύμφωνα με τη NASA, η συνολική διάρκεια της αποστολής αναμένεται να φτάσει περίπουΣύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό, ο σχεδιασμός της αποστολής περιλαμβάνει ελεγχόμενα και υπολογισμένα ρίσκα, με στόχο τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα επιτρέψουν στις επόμενες αποστολές να είναι ακόμη ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές κατά την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια.«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη τολμηρό βήμα στην επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη, βασιζόμενοι στα εξαιρετικά θεμέλια που έθεσαν οι αστροναύτες του Artemis II» δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.Ο Τζον Κουλούρις, αντιπρόεδρος της Blue Origin, χαρακτήρισε την Artemis III καθοριστικό βήμα για την επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη και υπογράμμισε ότι οι ομάδες της NASA και της εταιρείας εργάζονται εντατικά προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την εκτόξευση το 2027.Όπως ανέφερε, η Blue Origin παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της αποστολής, ακόμη και μετά την πρόσφατη έκρηξη πυραύλου σε εγκατάσταση της εταιρείας, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με αυξημένη ένταση.Από την πλευρά της SpaceX, η αντιπρόεδροςπαρουσίασε τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή νέα σκάφη Starship και προωθητήρες στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.Η ίδια αποκάλυψε ότι η SpaceX κατασκευάζει τρεις επιπλέον βάσεις εκτόξευσης στη Φλόριντα και το Τέξας. Σύμφωνα με την Τζένσεν, ο συνδυασμός της επαναχρησιμοποίησης καυσίμων και της ανάπτυξης νέων υποδομών αναμένεται να επιτρέψει στο μέλλον λειτουργίες που θα προσεγγίζουν τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών μεταφορών.



Το πλήρωμα της αποστολής Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γνωστοποιήθηκαν και τα μέλη του πληρώματος που θα συμμετάσχουν ή θα υποστηρίξουν την αποστολή Artemis III.



Ειδικότερα, ο Μπομπ Χάιντζ θα έχει ρόλο εφεδρικού μέλους του πληρώματος. Πρόκειται για δοκιμαστικό πιλότο με εμπειρία 170 ημερών στο Διάστημα, ο οποίος μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση απαιτηθεί.



Ο Αντρέ Ντάγκλας και ο Φρανκ Ρούμπιο θα υπηρετήσουν ως ειδικοί της αποστολής.



Τη θέση του πιλότου θα αναλάβει ο αστροναύτης της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Λούκα Παρμιτάνο, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερες από 300 ημέρες στο Διάστημα.



Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο αστροναύτης της NASA Ράντι Μπρέσνικ, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη διοικητή της Artemis III.