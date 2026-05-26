Επιστροφή της διφθερίτιδας στην Αυστραλία: Πρώτο θανατηφόρο κρούσμα από το 2018
Το χειρότερο ξέσπασμα της νόσου εδώ και δεκαετίες καταγράφουν οι Αρχές σε τουλάχιστον τέσσερις περιφέρειες της χώρας
Η Αυστραλία κατέγραψε τον πρώτο θάνατο από διφθερίτιδα από το 2018, καθώς αντιμετωπίζει τη χειρότερη επιδημία εδώ και δεκαετίες μιας νόσου που είναι εύκολο να προληφθεί με τον εμβολιασμό.
Η αυτοψία από εργαστήριο στο εξωτερικό έδειξε ότι η διφθερίτιδα ήταν η αιτία θανάτου ενός άνδρα τον Απρίλιο.
Τον Μάρτιο, η Βόρεια Επικράτεια κήρυξε επιδημία διφθερίτιδας. Κρούσματα καταγράφηκαν στη Δυτική Αυστραλία, τη Νότια Αυστραλία και το Κουίνσλαντ.
Οι Αρχές λένε ότι τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται στα τέλη του 2025, με απότομη αύξηση από φέτος τον Φεβρουάριο, αναφέρει το BBC. Φέτος, έχουν καταγραφεί 245 κρούσματα, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1991, κυρίως σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθών.
Μεταξύ Ιανουαρίου του 2025 και του φετινού Μαΐου, η Βόρεια Επικράτεια κατέγραψε 163 κρούσματα διφθερίτιδας, εκ των οποίων 48 αναπνευστικά και 115 δερματικά, τα οποία μεταδίδονται μέσω δερματικής επαφής.
Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειες εμβολιασμού στις περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώνεται πλέον. Από τις 30 Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 εμβολιασμοί.
Η αναπνευστική διφθερίτιδα ξεκινά συχνά με πυρετό ή ρίγη, πονόλαιμο που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην αναπνοή και την κατάποση, και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Από την άλλη πλευρά, η δερματική διφθερίτιδα συνήθως προκαλεί μολυσμένες πληγές ή έλκη σε εκτεθειμένα μέρη του σώματος, τα οποία επουλώνονται αργά, αλλά σπάνια οδηγούν σε σοβαρή ασθένεια.
Και οι δύο μορφές διφθερίτιδας – η αναπνευστική και η δερματική – μπορούν να προληφθούν μέσω εμβολίου, το οποίο χορηγείται συνήθως σε παιδιά – πέντε δόσεις μεταξύ δύο μηνών και τεσσάρων ετών – με αναμνηστική δόση μεταξύ 12 και 13 ετών.
