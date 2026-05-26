Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Δύο πίνακες του 17ου αιώνα που ήταν χαμένοι για περίπου 100 χρόνια ανακτήθηκαν λίγο πριν βγουν σε δημοπρασία στην Ισπανία
Δύο πίνακες του 17ου αιώνα που ήταν χαμένοι για περίπου 100 χρόνια ανακτήθηκαν λίγο πριν βγουν σε δημοπρασία στην Ισπανία
Πρόκειται για δύο οβάλ ελαιογραφίες από πεύκο που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές, που είχαν δοθεί με τη μορφή δανεισμού το 1930 σε Έκθεση στη Σεβίλλη, αλλά δεν επιστράφηκαν ποτέ
Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ανέκτησε δύο οβάλ πίνακες του 17ου αιώνα, οι οποίοι θεωρούνταν χαμένοι για περίπου έναν αιώνα και ήταν προγραμματισμένο να βγουν σε δημοπρασία σε λίγες ημέρες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του euronews, πρόκειται για δύο οβάλ ελαιογραφίες από πεύκο που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές, έργα του φημισμένου ζωγράφου του 17ου αιώνα από τη Σεβίλλη, Λούκας Βαλδές.
Τα έργα αυτά αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης στο κεντρικό τέμπλο της εκκλησίας του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων στη Σεβίλλη και είχαν δοθεί με τη μορφή του δανεισμού το 1929 στην Ιβηροαμερικανική Έκθεση στη Σεβίλλη. Ωστόσο, μετά την εκδήλωση το 1930, δεν επιστράφηκαν ποτέ και η τύχη τους παρέμεινε άγνωστη για σχεδόν 100 χρόνια.
Η δημοπρασία των έργων διακόπηκε, όταν παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους πίνακες που αγνοούνταν από το 1930.
Στη συνέχεια, οι ερευνητές εντόπισαν τους σημερινούς κατόχους των πινάκων και τους ενημέρωσαν για το νομικό και πολιτιστικό καθεστώς των έργων, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Χάρη στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των κατόχων και της Αρχιεπισκοπής της Σεβίλλης, εξασφαλίστηκε τελικά η επιστροφή και των δύο έργων.
Στις 20 Μαΐου οι δύο πίνακες παραδόθηκαν στην Αρχιεπισκοπή της Σεβίλλης, σε μία τελετή στην εκκλησία του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων της πόλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του euronews, πρόκειται για δύο οβάλ ελαιογραφίες από πεύκο που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές, έργα του φημισμένου ζωγράφου του 17ου αιώνα από τη Σεβίλλη, Λούκας Βαλδές.
Τα έργα αυτά αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης στο κεντρικό τέμπλο της εκκλησίας του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων στη Σεβίλλη και είχαν δοθεί με τη μορφή του δανεισμού το 1929 στην Ιβηροαμερικανική Έκθεση στη Σεβίλλη. Ωστόσο, μετά την εκδήλωση το 1930, δεν επιστράφηκαν ποτέ και η τύχη τους παρέμεινε άγνωστη για σχεδόν 100 χρόνια.
Η έρευνα για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας μέσω της μονάδας Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών και μετά από ειδοποίηση της Αρχιεπισκοπής της Σεβίλλης, ενημέρωσε την Εθνική Αστυνομία ότι δύο έργα που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο ενός οίκου δημοπρασιών ενδέχεται να είχαν κλαπεί από την εκκλησία του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων στη Σεβίλλη.
🇪🇸 Spanish police have found two priceless 17th-century paintings missing for nearly 100 years— Visegrád 24 (@visegrad24) May 26, 2026
The artworks, belonging to the main altarpiece of Seville’s Church of the Hospital de los Venerables Sacerdotes, were loaned in 1929 for an exhibition and never returned.
They were… pic.twitter.com/wtpW2vKP15
Η δημοπρασία των έργων διακόπηκε, όταν παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους πίνακες που αγνοούνταν από το 1930.
Πώς διαπιστώθηκε η αυθεντικότητα των έργων και εξασφαλίστηκε η επιστροφή τουςΗ Ομάδα Ιστορικής Κληρονομιάς πραγματοποίησε τις απαραίτητες έρευνες για να επαληθεύσει την προέλευση των έργων και να διαπιστώσει εάν ήταν όντως τα αγνοούμενα έργα από την Εκκλησία των Σεβάσμιων Ιερέων στη Σεβίλλη. Μόλις επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά τους και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο πράγματι για τους αγνοούμενους πίνακες, οι αξιωματικοί της ομάδας προχώρησαν στην προληπτική κατάσχεσή τους για να αποτρέψουν την πώλησή τους και να εξασφαλίσουν την προστασία τους.
Στη συνέχεια, οι ερευνητές εντόπισαν τους σημερινούς κατόχους των πινάκων και τους ενημέρωσαν για το νομικό και πολιτιστικό καθεστώς των έργων, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Χάρη στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των κατόχων και της Αρχιεπισκοπής της Σεβίλλης, εξασφαλίστηκε τελικά η επιστροφή και των δύο έργων.
Στις 20 Μαΐου οι δύο πίνακες παραδόθηκαν στην Αρχιεπισκοπή της Σεβίλλης, σε μία τελετή στην εκκλησία του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων της πόλης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα