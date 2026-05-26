Είδος υπό εξαφάνιση οι καπνιστές στη Σουηδία, είναι πλέον λιγότερο από το 5% του πληθυσμού
Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000 χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία
Η Σουηδία πέτυχε πέρυσι τον στόχο που είχε θέσει προ ετών να γίνει πλέον μια σχεδόν άκαπνη χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια.
Οι έρευνες του Σουηδικού Συμβουλίου Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και Άλλα Ναρκωτικά (CAN) δείχνουν ότι το 2025 μόλις το 4,8% του πληθυσμού κάπνιζε τακτικά ή έκανε χρήση σνους (pouches νικοτίνης).
Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% μεταξύ του 2003 και του 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά.
Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός στόχος για μια Σουηδία χωρίς καπνό έως το 2025 έχει επιτευχθεί, αναφέρει το thelocal.se.
«Είναι μια απίστευτη εξέλιξη το γεγονός ότι μια επιβλαβής συμπεριφορά μπορεί να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε ο Ματς Ράμστεντ, επικεφαλής έρευνας στο CAN, στο πρακτορείο ειδήσεων TT. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μειώθηκε και ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζουν όσοι επιμένουν στο κάπνισμα.
Το κάπνισμα μειώνεται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, χάρη σε ευρεία προληπτική δράση. Καταρχάς η προσβασιμότητα έχει μειωθεί δραστικά ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι φόροι στο πακέτο με αποτέλεσμα οι πραγματικές τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 45% από το 2003.
Μια σειρά από μέτρα όπως η απαγόρευση της διαφήμισης αποτρέπουν τους ανθρώπους να αρχίσουν το κάπνισμα. Πολλοί στρέφονται στο σνους, εγκαταλείποντας τα τσιγάρα.
