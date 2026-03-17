Τραμπ για τη σχέση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ: Αν δεν μας βοηθούν, θα εξετάσουμε την αποχώρησή μας, θα το αποφασίσω χωρίς το Κογκρέσο

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, όπου άνοιξε τον κύκλο ερωτήσεων προς τους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σκληρή γραμμή που είχε υιοθετήσει νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη στήριξη των συμμάχων τους, ενώ άφησε, ξανά, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.«Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, ασκώντας ταυτόχρονα έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ, το οποίο κατηγόρησε για λανθασμένες επιλογές. «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», είπε, προσθέτοντας ότι έχει διαχρονικά αμφιβολίες για το κατά πόσο η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή. «Πάντα αναρωτιόμουν αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς. Αυτό είναι ένα μεγάλο τεστ, γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Έπρεπε να είναι εκεί», συμπλήρωσε.Όταν ερωτήθηκε αν θα επανεξέταζε τη συμμετοχή της χώρας του στη Συμμαχία, άφησε τα πάντα ανοιχτά, λέγοντας: «Είμαι απογοητευμένος. Έχουμε ξοδέψει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια των χρόνων και έχουμε εισπράξει... ελλείμματα στις οικονομίες μας. Αν δεν μας βοηθούν, θα το σκεφτούμε (για την αποχώρηση). Είναι κάτι που θα αποφασίσω μόνος μου, συνεργάζομαι με έξυπνους ανθρώπους και δεν χρειάζομαι έγκριση από το Κογκρέσο. Όταν λες να το ξανασκεφτούμε... δεν έχω κάτι τώρα στο μυαλό, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος, αλλά όταν σκέφτομαι την Ουκρανία, χωρίς εμάς η Ουκρανία θα έπεφτε σε μια μέρα. Προσφέραμε τον καλύτερο εξοπλισμό του κόσμου, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι χαρούμενος μαζί τους».Ο Τραμπ απέρριψε επίσης προειδοποιήσεις από την ιρανική πλευρά, σύμφωνα με τις οποίες η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο «Βιετνάμ». Ερωτηθείς αν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, δεν φοβάμαι – στην πραγματικότητα δεν φοβάμαι τίποτα».Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, διατυπώνοντας εκ νέου αιχμές. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον διατηρεί «μια εξαιρετική, μακροχρόνια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο», η οποία «θα έπρεπε να είναι η καλύτερη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα η καλύτερη μέχρι να εμφανιστεί ο Κιρ».Παρά τις επικρίσεις, ο Τραμπ επιχείρησε να κρατήσει ήπιους τόνους σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας ότι «τον συμπαθεί» και ότι «είναι καλός άνθρωπος, με όμορφη οικογένεια, όλα είναι τέλεια». Στη συνέχεια όμως επανήλθε με συγκεκριμένες αιτιάσεις, αναφέροντας ότι είχε ζητήσει από τον Βρετανό πρωθυπουργό περιορισμένη στρατιωτική συνδρομή. «Του είπα “δεν χρειάζεται να μου στείλεις αεροπλανοφόρα, στείλε μου μερικά ναρκαλιευτικά, δεν χρειαζόμαστε τα αεροπλανοφόρα σου”», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η βρετανική ανταπόκριση ήρθε καθυστερημένα.«Ακόμη και τα αεροπλανοφόρα, θα τα έστελνε μόνο αφού ουσιαστικά είχαμε κερδίσει. Τα στέλνει όταν δεν έχουν μείνει αεροσκάφη, όταν οι πύραυλοι έχουν πέσει στο 8%», είπε χαρακτηριστικά.Κλείνοντας, ο Τραμπ έκανε μια συμβολική αναφορά στον ιστορικό ηγέτη της Βρετανίας, στρέφοντας το βλέμμα του σε προτομή του Ουίνστον Τσόρτσιλ που βρισκόταν στον χώρο. «Δυστυχώς, ο Κιρ δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ», σχολίασε.