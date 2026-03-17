Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί, εμείς το κάναμε δωρεάν, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ
Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί, εμείς το κάναμε δωρεάν, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ
Πριν από λίγες ημέρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως θα προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια σε όσους δώσουν πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων», μεταξύ των οποίων και ο Αλί Λαριτζανί
Για την εξουδετέρωση του Αλί Λαριτζανί μίλησε με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σάαρ έκανε αναφορά στα 10 εκατ. δολάρια που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και σε άλλους ανώτατους αξιωματούχους.
Πριν από λίγες ημέρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως μέσω του προγράμματος «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια σε όσους δώσουν πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων».
Οι πληροφοριοδότες θα επιλέγονταν για μετεγκατάσταση, πιθανόν εκτός Ιράν ως προστατευόμενους μάρτυρες.
«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στην αφίσα.
Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούσαν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκονταν:
- Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,
- Ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί
- Ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί
- Ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί
- Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αλί Λαριτζανί
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σάαρ έκανε αναφορά στα 10 εκατ. δολάρια που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και σε άλλους ανώτατους αξιωματούχους.
«Υπήρχε βραβείο 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί… εμείς το κάναμε δωρεάν», επεσήμανε ο Σάαρ, επιβεβαιώνοντας την εξουδετέρωση μιας πολύ σημαντικής μορφής του καθεστώτος.
Israel’s Foreign Minister Gideon Sa'ar:— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 17, 2026
Ali Larijani had a $10 million prize on his head. We did it for free. pic.twitter.com/sSH8j6ABD1
Πριν από λίγες ημέρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως μέσω του προγράμματος «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια σε όσους δώσουν πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων».
Οι πληροφοριοδότες θα επιλέγονταν για μετεγκατάσταση, πιθανόν εκτός Ιράν ως προστατευόμενους μάρτυρες.
«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στην αφίσα.
Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούσαν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκονταν:
- Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,
- Ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί
- Ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί
- Ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί
- Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αλί Λαριτζανί
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
