Κιμ Γιονγκ Ουν: Το εντυπωσιακό βίντεο να παρακολουθεί μαζί με την κόρη του εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
Δοκιμή με πραγματικά πυρά συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων παρακολούθησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη του, που θεωρείται διάδοχός του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας (KCNA), ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε το Σάββατο την άσκηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα εκτοξευτές πυραύλων εξαιρετικής ακρίβειας διαμέτρου 600 χιλιοστών, στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας.



Την ίδια ώρα ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας προς την ανατολική θάλασσα με το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας να κάνει λόγο για πρόκληση που παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες απαγορεύουν οποιαδήποτε βαλλιστική δραστηριότητα από τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το KCNAμ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι η άσκηση θα προκαλέσει ανησυχία στους εχθρούς εντός της εμβέλειας των 420 χιλιομέτρων και θα τους δώσει «μια βαθιά κατανόηση της καταστροφικής δύναμης των τακτικών πυρηνικών όπλων».

Κλείσιμο
«Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου εντός της εμβέλειας κρούσης του δεν θα επιβιώσει ποτέ», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης