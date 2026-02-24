Νέο ρεσάλτο του αμερικανικού στρατού σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδικός Ωκεανός Τάνκερ Βενεζουέλα Πετρέλαιο Έφοδος Ιράν

Νέο ρεσάλτο του αμερικανικού στρατού σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Το τάνκερ Bertha, το οποίο φέρεται να έχει σημαία από τα Νησιά Κουκ, περιλαμβάνεται στη λίστα πλοίων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για σχέσεις με το Ιράν

Νέο ρεσάλτο του αμερικανικού στρατού σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και ανέλαβαν τον έλεγχο τρίτου δεξαμενόπλοιου που τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από παρακολούθηση του πλοίου από τη θάλασσα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Τρίτη.

Σε ανάρτησή της στο X, το η διοίκηση μάχης του αμερικανικού στρατού, US Southern Command, ανέφερε ότι οι δυνάμεις πραγματοποίησαν «έλεγχο, ναυτική αναχαίτιση και επιβίβαση» στο τάνκερ Bertha κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Το πλοίο επιχειρούσε παραβιάζοντας την καραντίνα που έχει καθιερώσει ο πρόεδρος Τραμπ για τα πλοία υπό κυρώσεις στην Καραϊβική και προσπάθησε να διαφύγει», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. «Από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, το παρακολουθήσαμε και το σταματήσαμε».



Η επιχείρηση είχε σαν στόχο τον εντοπισμό και τον έλεγχο παράνομου πετρελαίου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο πετρέλαιο της και έχει βασιστεί σε έναν «σκιώδη» στόλο τάνκερ με ψευδείς σημαίες για να διακινεί αργό σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο Τραμπ είχε διατάξει τον Δεκέμβριο την επιβολή καραντίνας σε πλοία υπό κυρώσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πριν αυτός συλληφθεί τον Ιανουάριο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.



Το Bertha, το οποίο φέρεται να έχει σημαία από τα Νησιά Κουκ, περιλαμβάνεται στη λίστα πλοίων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Κλείσιμο
Σε βίντεο που δημοσίευσε το Πεντάγωνο φαίνονται αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να κατευθύνονται προς το δεξαμενόπλοιο, ενώ η διοίκηση των ΗΠΑ έχει εντείνει τις ενέργειές της με στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν το Bertha έχει τεθεί υπό πλήρη αμερικανικό έλεγχο μετά την επιβίβαση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης