Νέο ρεσάλτο του αμερικανικού στρατού σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
Το τάνκερ Bertha, το οποίο φέρεται να έχει σημαία από τα Νησιά Κουκ, περιλαμβάνεται στη λίστα πλοίων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για σχέσεις με το Ιράν
Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και ανέλαβαν τον έλεγχο τρίτου δεξαμενόπλοιου που τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από παρακολούθηση του πλοίου από τη θάλασσα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Τρίτη.
Σε ανάρτησή της στο X, το η διοίκηση μάχης του αμερικανικού στρατού, US Southern Command, ανέφερε ότι οι δυνάμεις πραγματοποίησαν «έλεγχο, ναυτική αναχαίτιση και επιβίβαση» στο τάνκερ Bertha κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Το πλοίο επιχειρούσε παραβιάζοντας την καραντίνα που έχει καθιερώσει ο πρόεδρος Τραμπ για τα πλοία υπό κυρώσεις στην Καραϊβική και προσπάθησε να διαφύγει», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. «Από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, το παρακολουθήσαμε και το σταματήσαμε».
Η επιχείρηση είχε σαν στόχο τον εντοπισμό και τον έλεγχο παράνομου πετρελαίου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο πετρέλαιο της και έχει βασιστεί σε έναν «σκιώδη» στόλο τάνκερ με ψευδείς σημαίες για να διακινεί αργό σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο Τραμπ είχε διατάξει τον Δεκέμβριο την επιβολή καραντίνας σε πλοία υπό κυρώσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πριν αυτός συλληφθεί τον Ιανουάριο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το Πεντάγωνο φαίνονται αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να κατευθύνονται προς το δεξαμενόπλοιο, ενώ η διοίκηση των ΗΠΑ έχει εντείνει τις ενέργειές της με στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν το Bertha έχει τεθεί υπό πλήρη αμερικανικό έλεγχο μετά την επιβίβαση.
Three boats ran and now all three have been captured.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p
February 24, 2026
