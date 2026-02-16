Στη Σομαλία το νέο γεωτρύπανο 7ης γενιάς της Άγκυρας για την πρώτη επιχείρηση εκτός τουρκικών υδάτων
Στη Σομαλία το νέο γεωτρύπανο 7ης γενιάς της Άγκυρας για την πρώτη επιχείρηση εκτός τουρκικών υδάτων

Ο Ερντογάν επικοινώνησε με το πλήρωμα του «Τσαγρί Μπέη» και ευχήθηκε επιτυχία στην αποστολή βαθέων υδάτων

Το νέο γεωτρύπανο 7ης γενιάς της Άγκυρας ξεκίνησε για την πρώτη επιχείρηση βαθέων υδάτων εκτός τουρκικών υδάτων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με το πλήρωμα του γεωτρύπανου «Τσαγρί Μπέη», το οποίο κατευθύνεται στη Σομαλία για την πρώτη του επιχείρηση γεώτρησης βαθέων υδάτων, μεταφέροντας ευχές για επιτυχία στην αποστολή.

«Αυτό το ταξίδι, που θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο, θα είναι πραγματικά ευλογημένο και περιμένουμε καλά νέα από εσάς, από τη Σομαλία, αν θέλει ο Αλλάχ. Αν θέλει ο Αλλάχ, με αυτές τις γεωτρήσεις, η δράση των τουρκικών πλοίων θα ακουστεί και θα ανακοινωθεί όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσεύχομαι για άλλη μια φορά στον Αλλάχ για την επιτυχία σας».



Η διαδρομή, διάρκειας περίπου 45 ημερών, περιλαμβάνει τον περίπλου της Αφρικής μέσω Ατλαντικού και Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καθώς το ύψος του καταρτιού του δεν επιτρέπει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Στόχος είναι η έρευνα πετρελαίου σε τρία σημεία ανοικτά της Σομαλίας, βάσει σεισμικών δεδομένων που είχε συλλέξει το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις».

Πρόκειται για το πρώτο γεωτρύπανο που πραγματοποιεί γεωτρήσεις εκτός τουρκικών υδάτων.

Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη»


Το «Τσαγρί Μπέη» είναι γεωτρύπανο 7ης γενιάς, υπερ-βαθιάς θάλασσας, με μήκος περίπου 228-230 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και ύψος καταρτιού περίπου 103-104 μέτρα.

Μπορεί να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 12.000 μέτρα, ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, διαθέτοντας δυναμικό σύστημα θέσης που του επιτρέπει να λειτουργεί σε κύματα έως 6 μέτρα.



Κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα ως Cobalt Explorer από την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering και αγοράστηκε από την τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) το 2021, φθάνοντας στο λιμάνι Taşucu της Μερσίνης το 2022.

Η ονομασία του παραπέμπει στον ηγέτη των Σελτζούκων Τούρκων Τσαγρί Μπέη, πατέρα του σουλτάνου Αλπαρσλάν και μεγαλύτερου αδελφού του Τογρούλ Μπέη, του ιδρυτή του Σελτζουκικού Κράτους.
