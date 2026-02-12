Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Φασισμός

Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία

Είναι η πρώτη φορά που η Δικαιοσύνη παίρνει μια τέτοια απόφαση

Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δικαστήριο στο Μπάρι της Ιταλίας καταδίκασε πέντε μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Casapound σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος.

Παράλληλα, άλλα επτά μέλη της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε δυόμιση χρόνια φυλάκισης. Είχαν επιτεθεί σε αριστερούς ακτιβιστές στο τέλος διαδήλωσης το 2018, στην οποία αμφισβητήθηκε ο νυν Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Είναι η πρώτη φορά που η ιταλική Δικαιοσύνη εφαρμόζει τον νόμο Σέλμπα, ο οποίος απαγορεύει την ανασύσταση του φασιστικού κόμματος , σε υπόθεση που αφορά την οργάνωση Casapound. Πρόκειται για νόμο ο οποίος εγκρίθηκε το 1952 και έως τώρα δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου θεωρεί ιστορικής σημασίας τη συγκεκριμένη απόφαση.

Τα μέλη της Casapοund έχουν αυτοχαρακτηριστεί «φασίστες της τρίτης χιλιετίας». Πριν από 20 χρόνια έκαναν κατάληψη σε κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, Τέρμινι. Στο παρελθόν, έχουν χρησιμοποιήσει ρατσιστική, ομοφοβική και αντισημιτική ρητορική.

Όλα τα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι να πληροφορήσει αναλυτικά το κοινοβούλιο, όπως και την άμεση εκκένωση του κτιρίου που συνεχίζει να λειτουργεί ως έδρα της οργάνωσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης