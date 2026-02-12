Ο Βραζιλιάνος «Χάτσικο» έζησε 10 χρόνια στο νεκροταφείο δίπλα στον κηδεμόνα του και άλλαξε τον νόμο: Τα κατοικίδια θα θάβονται με τις οικογένειές τους στο Σάο Πάολο

Η τοπική φιλοζωική «Patre», η οποία οργάνωσε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για ένα άγαλμα στη μνήμη του, δήλωσε ότι ο σκύλος «κέρδισε τις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν».«Οι άνθρωποι που ήταν λυπημένοι επειδή έθαψαν τους αγαπημένους τους, κατάφερναν να χαμογελάσουν όταν το μικρό σκυλάκι, που ήταν τρελό για μπάλες, προσπαθούσε να παίξει», αναφέρει η ανακοίνωση.Η Βραζιλία έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό κατοικίδιων ζώων στον κόσμο, με 160 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Pet Brasil.