Ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς πολίτες να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ με μήνυμα γραμμένο στα περσικά
Ανάρτηση στα περσικά σε επίσημο λογαριασμό των IDF παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και υπόσχεται εμπιστευτικότητα

Δημόσιο μήνυμα στα περσικά απηύθυναν οι IDF προς πολίτες του Ιράν, καλώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με τη Μοσάντ, μέσω ανάρτησης σε επίσημο περσόφωνο λογαριασμό τους στο Χ.

Ο ισραηλινός στρατός παρέχει, μάλιστα, το όνομα χρήστη λογαριασμού στο Telegram όπου, όπως αναφέρεται, μπορούν να αποστέλλουν πληροφορίες με εμπιστευτικό τρόπο.



Στο μήνυμα τονίζεται: «Ζητούμε από τους πατριώτες πολίτες του Ιράν να ακολουθούν μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας και να βρίσκονται σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε συνεργασία», ενώ διευκρινίζεται ότι «οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτή την ανάρτηση είναι οι μοναδικοί επίσημοι και επαληθευμένοι λογαριασμοί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF απευθύνουν δημόσια παρόμοια έκκληση προς Ιρανούς, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια προσέγγισης πιθανών πληροφοριοδοτών ή αποστατών.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί εδώ και χρόνια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περσική γλώσσα, με κύριο στόχο την αντιπαράθεση με αφηγήματα της ιρανικής κυβέρνησης και την απευθείας επικοινωνία με το ιρανικό κοινό.
