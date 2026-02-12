Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς πολίτες να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ με μήνυμα γραμμένο στα περσικά
Ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς πολίτες να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ με μήνυμα γραμμένο στα περσικά
Ανάρτηση στα περσικά σε επίσημο λογαριασμό των IDF παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και υπόσχεται εμπιστευτικότητα
Δημόσιο μήνυμα στα περσικά απηύθυναν οι IDF προς πολίτες του Ιράν, καλώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με τη Μοσάντ, μέσω ανάρτησης σε επίσημο περσόφωνο λογαριασμό τους στο Χ.
Ο ισραηλινός στρατός παρέχει, μάλιστα, το όνομα χρήστη λογαριασμού στο Telegram όπου, όπως αναφέρεται, μπορούν να αποστέλλουν πληροφορίες με εμπιστευτικό τρόπο.
Στο μήνυμα τονίζεται: «Ζητούμε από τους πατριώτες πολίτες του Ιράν να ακολουθούν μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας και να βρίσκονται σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε συνεργασία», ενώ διευκρινίζεται ότι «οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτή την ανάρτηση είναι οι μοναδικοί επίσημοι και επαληθευμένοι λογαριασμοί».
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF απευθύνουν δημόσια παρόμοια έκκληση προς Ιρανούς, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια προσέγγισης πιθανών πληροφοριοδοτών ή αποστατών.
Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί εδώ και χρόνια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περσική γλώσσα, με κύριο στόχο την αντιπαράθεση με αφηγήματα της ιρανικής κυβέρνησης και την απευθείας επικοινωνία με το ιρανικό κοινό.
Ο ισραηλινός στρατός παρέχει, μάλιστα, το όνομα χρήστη λογαριασμού στο Telegram όπου, όπως αναφέρεται, μπορούν να αποστέλλουν πληροφορίες με εμπιστευτικό τρόπο.
از مردم میهنپرست ایرانی درخواست مینماییم لطفاً تنها راههای تماس رسمی ما را دنبال کرده و برای هرگونه همکاری با ما در ارتباط باشید.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 12, 2026
صفحات و لینکهای درجشده در این پست (لینک در بیو)، تنها حسابهای رسمی و معتبر میباشند. pic.twitter.com/LhRuO8hX7v
Στο μήνυμα τονίζεται: «Ζητούμε από τους πατριώτες πολίτες του Ιράν να ακολουθούν μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας και να βρίσκονται σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε συνεργασία», ενώ διευκρινίζεται ότι «οι σελίδες και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτή την ανάρτηση είναι οι μοναδικοί επίσημοι και επαληθευμένοι λογαριασμοί».
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF απευθύνουν δημόσια παρόμοια έκκληση προς Ιρανούς, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια προσέγγισης πιθανών πληροφοριοδοτών ή αποστατών.
Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί εδώ και χρόνια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην περσική γλώσσα, με κύριο στόχο την αντιπαράθεση με αφηγήματα της ιρανικής κυβέρνησης και την απευθείας επικοινωνία με το ιρανικό κοινό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα