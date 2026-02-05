Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ

Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ

«Mια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε

Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να συνάψουν μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη Συνθήκη» με τη Ρωσία, αντί να παρατείνουν τη NEW START, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Αντί να παρατείνουμε τη συνθήκη NEW START (…) θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς ειδικούς μας να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, που θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε στην ανάρτηση.

Η ΝEW START, που έληξε σήμερα τα ξημερώματα, είχε υπογραφεί το 2010 και περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης