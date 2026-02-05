Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ
Μια βελτιωμένη συνθήκη για τα πυρηνικά, αντί για την παράταση της New Start, ζητά ο Τραμπ
«Mια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να συνάψουν μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη Συνθήκη» με τη Ρωσία, αντί να παρατείνουν τη NEW START, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.
«Αντί να παρατείνουμε τη συνθήκη NEW START (…) θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς ειδικούς μας να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, που θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε στην ανάρτηση.
Η ΝEW START, που έληξε σήμερα τα ξημερώματα, είχε υπογραφεί το 2010 και περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.
