Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας: Έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Πρόεδρος Ατύχημα Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας: Έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα

Με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί

Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας: Έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ατύχημα είχε ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, ο οποίος επισκέφτηκε την Τουρκία, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε  κατά τη διάρκεια της τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχτηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν κατά την τελετή υποδοχής, όταν ο Νιγηριανός πρόεδρος χαιρέτησε τα στρατεύματα και λίγο αργότερα έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

Με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί. Παρά το ατυχές περιστατικό, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά μετά από μικρή καθυστέρηση.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

