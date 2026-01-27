Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας: Έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα
Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας: Έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά την υποδοχή του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα
Με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί
Ατύχημα είχε ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, ο οποίος επισκέφτηκε την Τουρκία, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε κατά τη διάρκεια της τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχτηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν κατά την τελετή υποδοχής, όταν ο Νιγηριανός πρόεδρος χαιρέτησε τα στρατεύματα και λίγο αργότερα έχασε την ισορροπία του και έπεσε.
Με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί. Παρά το ατυχές περιστατικό, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά μετά από μικρή καθυστέρηση.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν κατά την τελετή υποδοχής, όταν ο Νιγηριανός πρόεδρος χαιρέτησε τα στρατεύματα και λίγο αργότερα έχασε την ισορροπία του και έπεσε.
Με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί. Παρά το ατυχές περιστατικό, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά μετά από μικρή καθυστέρηση.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü— Independent Turkish (@TurkishIndy) January 27, 2026
📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koluna girerek Tinubu'ya yardım etti https://t.co/t1okaLg1ZU pic.twitter.com/wuZLQznIsS
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα