Πώς φτάσαμε στη σύλληψη Μαδούρο, το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, τα ναρκωτικά και ο στόχος χειρουργικής αλλαγής καθεστώτος

Αν είναι αληθής ο ισχυρισμός Τραμπ, το Σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί στην αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική