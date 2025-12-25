Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Άγρια δολοφονία 55χρονης με μπαλτά σε βίλα στο Μπόντεν της Σουηδίας: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη οι αστυνομικοί
Εντοπίστηκαν και δύο τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/12) στο Μπόντεν της Σουηδίας, όταν ένας νεαρός σκότωσε με μπαλτά μία γυναίκα σε μία έπαυλη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Swedenherald, ο δράστης τραυμάτισε και άλλα δύο άτομα πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.
Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20-30 ετών επιτέθηκε στους κατοίκους. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.
Several people injured in incident in Sweden https://t.co/F4TXJDI8mB— Börsenberichte (@BoersenDE) December 25, 2025
Several people have been injured in a "violent" incident that took place in Sweden's town of Boden on Thursday, according to the local police department."We have an ongoing case there…
