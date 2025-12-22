Ο Τραμπ καρατομεί πάνω από 20 πρέσβεις των ΗΠΑ που είχαν διοριστεί επί κυβέρνησης Μπάιντεν

Έμπειροι διπλωμάτες κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόφαση που αποδυναμώνει την εφαρμογή της εξωτερική πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών προς όφελος της Κίνας





Σύμφωνα με το



«Μια τυπική διαδικασία» Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι πρέσβεις υπηρετούν κατά την κρίση του προέδρου, αλλά η θητεία τους σε κάθε διπλωματική αποστολή διαρκεί συνήθως τρία ή τέσσερα χρόνια. Οι πολιτικά διορισμένοι πρέσβεις συνήθως αποχωρούν από τους ρόλους τους σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης.



Από την πλευρά του, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών περιέγραψε την ανάκληση των πρέσβεων ως «μια τυπική διαδικασία σε οποιαδήποτε κυβέρνηση».



«Ένας πρέσβης είναι προσωπικός εκπρόσωπος του προέδρου και είναι δικαίωμα του προέδρου να διασφαλίσει ότι έχει άτομα σε αυτές τις χώρες που προωθούν την ατζέντα "Η Αμερική Πρώτα"», ανέφερε.







Ωστόσο, πρώην μέλη του διπλωματικού σώματος περιέγραψαν την κατάσταση ως πρωτοφανή.



«Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά» «Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην 101χρονη ιστορία της Υπηρεσίας Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι πρέσβεις υπηρετούν κατά την κρίση του προέδρου. Αλλά κάθε πρόεδρος έχει διατηρήσει τους περισσότερους πρεσβευτές καριέρας επαγγελματίες στη θέση τους μέχρι να επικυρωθούν οι διάδοχοί τους από τη Γερουσία», δήλωσε ο Έρικ Ρούμπιν, συνταξιούχος διπλωμάτης καριέρας και πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Εξωτερικών Υπηρεσιών.



«Οι πρέσβεις που έχουν απολυθεί θα πρέπει ως επί το πλείστον να συνταξιοδοτηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα χάσει έναν μεγάλο αριθμό από τους πλέον ανώτερους, έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες μας», είπε. «Αυτό είναι κακό για τη διπλωματία μας, κακό για την εθνική μας ασφάλεια και κακό για την επιρροή μας στον κόσμο».



Η AFSA, η Αμερικανική Ένωση Εξωτερικών Υπηρεσιών, τονίζει ότι «έχουμε λάβει αξιόπιστες αναφορές από τα μέλη μας σε διπλωματικές θέσεις σε όλο τον κόσμο ότι πολλοί πρέσβεις, που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, έως τις 15 ή 16 Ιανουαρίου».



«Σύμφωνα με τις πηγές μας, δεν δόθηκε καμία εξήγηση για αυτές τις ανακλήσεις», ανέφερε η ανακοίνωσή της.



Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της, η AFSA προειδοποίησε ότι «η απομάκρυνση αυτών των ανώτερων διπλωματών χωρίς αιτία ή δικαιολογία στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα».



«Λέει στους συμμάχους μας ότι οι δεσμεύσεις της Αμερικής ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τους πολιτικούς ανέμους. Και για άλλη μια φορά, λέει στους δημόσιους υπαλλήλους μας ότι η αφοσίωση στη χώρα δεν είναι πλέον αρκετή - ότι η εμπειρία και ο όρκος στο Σύνταγμα τίθενται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την πολιτική αφοσίωση», ανέφερε η Ένωση. «Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο η Αμερική ηγείται», προσθέτει.



Πιέζονται να βρουν νέα θέση Παρόλο που οι πρέσβεις δεν απολύονται, έχουν μόνο περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να βρουν μια νέα θέση, διαφορετικά θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της εξωτερικής υπηρεσίας.



Σύμφωνα με πηγές, οι περισσότεροι από τους πρέσβεις που επηρεάζονται υπηρετούν σε διπλωματικές θέσεις των ΗΠΑ στην Αφρική, αλλά οι απομακρύνσεις επηρεάζουν επίσης θέσεις στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και το Δυτικό Ημισφαίριο.



Η κίνηση ανάκλησης των ανώτερων διπλωματών είναι η τελευταία από την κυβέρνηση Τραμπ για την αναμόρφωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την ισχυρή ευθυγράμμισή του με τις προτεραιότητές του «Πρώτα η Αμερική». Περισσότεροι από 1.300 αξιωματούχοι που εργάζονταν στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 240 υπαλλήλων εξωτερικών υπηρεσιών, έχασαν τις δουλειές τους στο πλαίσιο μιας δραματικής αναμόρφωσης του οργανισμού νωρίτερα φέτος.



Μέχρι τώρα, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν γίνει σαρωτικές αλλαγές στο υπουργείο για να επικεντρωθούν στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ και της προώθησης της κοσμοθεωρίας της κυβέρνησης, με λιγότερη έμφαση στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.



Αποθαρρύνονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες Σύμφωνα με το CNN, μια έκθεση της AFSA που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι οι αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αποθαρρύνει τους Αμερικανούς διπλωμάτες και έχουν μειώσει την ικανότητά τους να κάνουν τη δουλειά τους.



Η έκθεση, βασισμένη σε έρευνα μελών των ξένων υπηρεσιών, διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων - 98% - δήλωσε ότι το ηθικό είχε μειωθεί από τον Ιανουάριο και το ένα τρίτο σκέφτεται να αποχωρήσει πρόωρα από την ξένη υπηρεσία.



Το 25% των στελεχών της ξένης υπηρεσίας «έχει παραιτηθεί, έχει συνταξιοδοτηθεί, έχει δει τις υπηρεσίες του να διαλύονται ή να απομακρύνονται από τις θέσεις τους» από τον Ιανουάριο, ανέφερε η έκθεση, και περισσότεροι σκέφτονται να αποχωρήσουν.



Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο υποβάθμισε τα ευρήματα της έκθεσης.



«Αλλάζουμε αυτό το μέρος έτσι ώστε οι αποστολές μας στον τομέα να μην είναι απλώς η προώθηση οδηγιών από πάνω προς τα κάτω, αλλά και ιδεών από κάτω προς τα πάνω. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει και θα αποφέρει τεράστια οφέλη στους μελλοντικούς υπουργούς Εξωτερικών πολύ μετά την αποχώρησή μου», δήλωσε ο Ρούμπιο.