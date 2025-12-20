Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου στο Μεξικό και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
Ο πιλότος ενημέρωσε τους δεκάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε αν δεν καταβαλλόταν το ποσό που του οφειλόταν
Αναστάτωση προκλήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Benito Juarez της Πόλης του Μεξικού την 19η Δεκεμβρίου, όταν ο πιλότος μιας πτήσης αρνήθηκε να προχωρήσει σε απογείωση και «κλείστηκε» στον θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου, διαμαρτυρόμενος για απλήρωτους μισθούς.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πιλότος ενημέρωσε τους δεκάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε αν δεν καταβαλλόταν το ποσό που του οφειλόταν.
«Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος, με την ανακοίνωσή του να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Στο κλιπ ο πιλότος ακούγεται να λέει στους επιβάτες ότι είναι απλήρωτος εδώ και πέντε μήνες, χωρίς να του έχουν καταβληθεί όλο αυτό το διάστημα ούτε οι μισθοί του ούτε τα έξοδα ταξιδιού. Ζητώντας συγνώμη από τους επιβάτες, τόνισε ότι είναι πατέρας τριών παιδιών και ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αποτύχει να ολοκληρώσει μια πτήση.
Αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο Benito Juarez ανακοίνωσαν μέσω του X (πρώην Twitter) ότι οι αρχές πολιτικής αεροπορίας ερευνούσαν το «περιστατικό» που σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης με προορισμό την τουριστική πόλη Κανκούν, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού.
Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος συνελήφθη και κατόπιν το αεροσκάφος εκκενώθηκε. Το AFP δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία του περιστατικού.
A captain from the Mexican airline MagniCharters kept today's flight grounded at the Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX due to the airline's 5-month debt for per diem allowances.— FL360aero (@fl360aero) December 20, 2025
In the video, the pilot, who had a scheduled flight to Cancún, is seen explaining that the… pic.twitter.com/oPDUHmBtWs
