Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου στο Μεξικό και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Πιλότος

Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου στο Μεξικό και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος

Ο πιλότος ενημέρωσε τους δεκάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε αν δεν καταβαλλόταν το ποσό που του οφειλόταν

Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου στο Μεξικό και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Benito Juarez της Πόλης του Μεξικού την 19η Δεκεμβρίου, όταν ο πιλότος μιας πτήσης αρνήθηκε να προχωρήσει σε απογείωση και «κλείστηκε» στον θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου, διαμαρτυρόμενος για απλήρωτους μισθούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πιλότος ενημέρωσε τους δεκάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε αν δεν καταβαλλόταν το ποσό που του οφειλόταν.

«Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος, με την ανακοίνωσή του να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



Στο κλιπ ο πιλότος ακούγεται να λέει στους επιβάτες ότι είναι απλήρωτος εδώ και πέντε μήνες, χωρίς να του έχουν καταβληθεί όλο αυτό το διάστημα ούτε οι μισθοί του ούτε τα έξοδα ταξιδιού. Ζητώντας συγνώμη από τους επιβάτες, τόνισε ότι είναι πατέρας τριών παιδιών και ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αποτύχει να ολοκληρώσει μια πτήση.

Αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο Benito Juarez ανακοίνωσαν μέσω του X (πρώην Twitter) ότι οι αρχές πολιτικής αεροπορίας ερευνούσαν το «περιστατικό» που σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης με προορισμό την τουριστική πόλη Κανκούν, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος συνελήφθη και κατόπιν το αεροσκάφος εκκενώθηκε. Το AFP δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία του περιστατικού.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης