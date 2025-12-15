Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ποινική δίωξη σε ακροδεξιό βουλευτή στη Γερμανία που φέρεται να χαιρέτισε φασιστικά: Έδινα το παλτό της γυναίκας μου, απαντά ο ίδιος
Σε ανάρτησή του ο Ματίας Μούντορφ αναφέρει ότι στη 200 σελίδων έρευνα μόνο ένα άτομο ισχυρίζεται ότι τον είδε να κάνει την κίνηση αυτή
Ποινική δίωξη σε βάρος του βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος AfD, Ματίας Μούσντορφ, άσκησαν σήμερα οι εισαγγελείς του Βερολίνου.
Όπως αποκάλυψε η Bild, o 60χρονος Μούσντορφ κατηγορείται ότι χαιρέτησε έναν συνάδελφό του στο κόμμα στην ανατολική είσοδο του κτηρίου του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου χτυπώντας τα παπούτσια του και με ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνεδρίασης τον Ιούνιο του 2023.
Ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι παράνομος στη Γερμανία και τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών ετών.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μούσντορφ αναφέρει ότι στη 200 σελίδων έρευνα υπάρχει μόνο ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι έκανε τον «χαιρετισμό του Χίτλερ»
«Αυτό το άτομο είναι πρώην βουλευτής του SPD, ο οποίος θεωρεί το AfD “σημείο συγκέντρωσης για ναζί”, “μίσος, μισανθρωπία και μισαλλοδοξία”, που “δεν πρέπει να έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία”», πρόσθεσε.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, «όλοι οι άμεσοι μάρτυρες, οι υπάλληλοι της γκαρνταρόμπας, η αστυνομία του Μπούντασταγκ, οι περαστικοί, οι θυρωροί και οι επισκέπτες, συνολικά οκτώ άτομα, αρνούνται ομόφωνα την περιγραφή της καταγγελίας.
Θα εκφράσουμε αμέσως την άποψή μας με περισσότερες λεπτομέρειες».
«Εγώ προσωπικά τονίζω για άλλη μια φορά ότι απορρίπτω κατηγορηματικά την κατηγορία. Είναι ντροπιαστικό να προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει ένα πολιτικό θέαμα αυτού του επιπέδου, αντί να ασχοληθεί εποικοδομητικά με το περιεχόμενο του κόμματός μας και την πολιτική του», κατέληξε στην ανάρτησή του.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο ήρθη η ασυλία του 60χρονου βουλευτή, έπειτα από τη σχετική καταγγελία, προκειμένου να υπάρξει έρευνα για το περιστατικό.
Die Ermittlungen wurden mir zusammen mit der Anklage letzte Woche überstellt. In der ca. 200- Seiten starken Akte gibt es einen genau eine Person, die diesen absurden Vorwurf formuliert: Ich solle im Juni vor zwei Jahren in der Eingangshalle zum Bundestag beim Abgeben der…— Prof. Matthias Moosdorf MdB (@moosdorfmdb) December 15, 2025
