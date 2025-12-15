Ποινική δίωξη σε ακροδεξιό βουλευτή στη Γερμανία που φέρεται να χαιρέτισε φασιστικά: Έδινα το παλτό της γυναίκας μου, απαντά ο ίδιος
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Γερμανία AfD Βουλευτής

Ποινική δίωξη σε ακροδεξιό βουλευτή στη Γερμανία που φέρεται να χαιρέτισε φασιστικά: Έδινα το παλτό της γυναίκας μου, απαντά ο ίδιος

Σε ανάρτησή του ο Ματίας Μούντορφ αναφέρει ότι στη 200 σελίδων έρευνα μόνο ένα άτομο ισχυρίζεται ότι τον είδε να κάνει την κίνηση αυτή

Ποινική δίωξη σε ακροδεξιό βουλευτή στη Γερμανία που φέρεται να χαιρέτισε φασιστικά: Έδινα το παλτό της γυναίκας μου, απαντά ο ίδιος
Ποινική δίωξη σε βάρος του βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος AfD,  Ματίας Μούσντορφ, άσκησαν σήμερα οι εισαγγελείς του Βερολίνου.

Όπως αποκάλυψε η Bild, o 60χρονος Μούσντορφ κατηγορείται ότι χαιρέτησε έναν συνάδελφό του στο κόμμα στην ανατολική είσοδο του κτηρίου του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου χτυπώντας τα παπούτσια του και με ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνεδρίασης τον Ιούνιο του 2023.

Ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι παράνομος στη Γερμανία και τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών ετών.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μούσντορφ αναφέρει ότι στη 200 σελίδων έρευνα υπάρχει μόνο ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι έκανε τον «χαιρετισμό του Χίτλερ»

«Η έρευνα μου παραδόθηκε μαζί με την κατηγορία την περασμένη εβδομάδα. Στο φάκελο περίπου 200 σελίδων υπάρχει ακριβώς ένα άτομο που διατυπώνει αυτή την παράλογη κατηγορία: Ότι τον Ιούνιο πριν από δύο χρόνια, στην είσοδο του Μπούντεσταγκ, κατά την παράδοση του παλτού της συζύγου μου στη γκαρνταρόμπα έκανα τον αποκαλούμενο “χαιρετισμό του Χίτλερ”», ανέφερε αρχικά.

«Αυτό το άτομο είναι πρώην βουλευτής του SPD, ο οποίος θεωρεί το AfD “σημείο συγκέντρωσης για ναζί”, “μίσος, μισανθρωπία και μισαλλοδοξία”, που “δεν πρέπει να έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία”», πρόσθεσε.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, «όλοι οι άμεσοι μάρτυρες, οι υπάλληλοι της γκαρνταρόμπας, η αστυνομία του Μπούντασταγκ, οι περαστικοί, οι θυρωροί και οι επισκέπτες, συνολικά οκτώ άτομα, αρνούνται ομόφωνα την περιγραφή της καταγγελίας.
Κλείσιμο
Θα εκφράσουμε αμέσως την άποψή μας με περισσότερες λεπτομέρειες».

«Εγώ προσωπικά τονίζω για άλλη μια φορά ότι απορρίπτω κατηγορηματικά την κατηγορία. Είναι ντροπιαστικό να προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει ένα πολιτικό θέαμα αυτού του επιπέδου, αντί να ασχοληθεί εποικοδομητικά με το περιεχόμενο του κόμματός μας και την πολιτική του», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο ήρθη η ασυλία του 60χρονου βουλευτή, έπειτα από τη σχετική καταγγελία, προκειμένου να υπάρξει έρευνα για το περιστατικό.

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης