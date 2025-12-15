Ποινική δίωξη σε ακροδεξιό βουλευτή στη Γερμανία που φέρεται να χαιρέτισε φασιστικά: Έδινα το παλτό της γυναίκας μου, απαντά ο ίδιος

Σε ανάρτησή του ο Ματίας Μούντορφ αναφέρει ότι στη 200 σελίδων έρευνα μόνο ένα άτομο ισχυρίζεται ότι τον είδε να κάνει την κίνηση αυτή