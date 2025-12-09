Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης: Πυροβόλησαν δύο αδέλφια, το ένα έπεσε νεκρό
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Τουρκία Στάθμευση Πάρκινγκ Πυροβολισμοί Αδέρφια

Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης: Πυροβόλησαν δύο αδέλφια, το ένα έπεσε νεκρό

Ο δράστης και ένας συγγενής του συνελήφθη - Είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα

Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης: Πυροβόλησαν δύο αδέλφια, το ένα έπεσε νεκρό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρή κατάληξη είχε ο καβγάς που είχαν δύο αδέρφια με έναν γείτονά τους για μια θέση στάθμευσης στην Κωνσταντινούπολη.

Δράστης ο Ναντίρ Κ. ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τα αδέρφια Σεντάτ και Σινάν Αρικάν με αποτέλεσμα ο πρώτος να πεθάνει και ο δεύτερος να τραυματιστεί.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης αρχικά να τσακώνεται με τον Σινάν Αρκάν, να τον πυροβολεί στα πόδια πριν να ρίξει, στη συνέχεια, και στον Σεντάτ Αρκάν που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.



Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Ναντίρ και τα αδέλφια Αρικάν είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα για τον ίδιο λόγο στην γειτονιά Μπεστελσίζ Τότε, μάλιστα, είχαν υποβληθεί μηνύσεις.

Ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου συνελήφθη μαζί με συγγενή του που ήταν παρών κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης