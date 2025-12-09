Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης: Πυροβόλησαν δύο αδέλφια, το ένα έπεσε νεκρό
Ο δράστης και ένας συγγενής του συνελήφθη - Είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα
Αιματηρή κατάληξη είχε ο καβγάς που είχαν δύο αδέρφια με έναν γείτονά τους για μια θέση στάθμευσης στην Κωνσταντινούπολη.
Δράστης ο Ναντίρ Κ. ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τα αδέρφια Σεντάτ και Σινάν Αρικάν με αποτέλεσμα ο πρώτος να πεθάνει και ο δεύτερος να τραυματιστεί.
Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης αρχικά να τσακώνεται με τον Σινάν Αρκάν, να τον πυροβολεί στα πόδια πριν να ρίξει, στη συνέχεια, και στον Σεντάτ Αρκάν που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Ναντίρ και τα αδέλφια Αρικάν είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα για τον ίδιο λόγο στην γειτονιά Μπεστελσίζ Τότε, μάλιστα, είχαν υποβληθεί μηνύσεις.
Ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου συνελήφθη μαζί με συγγενή του που ήταν παρών κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.
(HASSAS) Zeytinburnu’nda 2 grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri silahı ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. pic.twitter.com/qeJs3F3kOT— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) December 8, 2025
