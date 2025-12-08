Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Taste Atlas: Νάπολη η «βασίλισσα» του φαγητού για το 2025, ποιο ελληνικό πιάτο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου
Το γνωστό Taste Atlas έβγαλε τα βραβεία της χρονιάς για την κορυφαία κουζίνα στον κόσμο, για την καλύτερη πόλη για να... φάει κανείς, αλλά και τα καλύτερα πιάτα παγκοσμίως - Ελληνικό το καλύτερο τυρί και η καλύτερη σαλάτα
Πέρυσι η Ελλάδα ήταν στην κορυφή της λίστας με τις χώρες που διαθέτουν την καλύτερη κουζίνα, επικρατώντας της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας και πολλών άλλων χωρών. Φέτος η ελληνική κουζίνα έμεινε ψηλά, αλλά έχασε τον «θρόνο», αφού έπεσε στη δεύτερη θέση, με την Ιταλία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Το Περού, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας του Taste Atlas.
@TasteAtlas Best Cuisines in the World 25/26: https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/e2PqzXEYwE— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 5, 2025
Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει επίσης η λίστα με τις κορυφαίες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα που βάφτηκε στα χρώματα της Ιταλίας, καθώς οι πέντε από τις έξι κορυφαίες πόλεις βρίσκονται στη γείτονα χώρα. Η Νάπολη αναδείχθηκε η «βασίλισσα» του φαγητού για φέτος, ενώ ακολουθούν Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μουμπάι (Ινδία) και Γένοβα. Στη συγκεκριμένη λίστα, για να βρει κανείς ελληνικό... αέρα, θα πρέπει να φτάσει στην 64η θέση, όπου βρίσκονται τα Χανιά στην Κρήτη, ενώ στην 91η θέση βρίσκεται το Ηράκλειο. Η κρητική κουζίνα εκτιμάται σε όλο το κόσμο και αυτό φαίνεται ακόμα μια φορά.
@tasteatlas TasteAtlas World Food Awards. These are the 100 best food cities in the world. View more: https://t.co/TVbd3jZxvC pic.twitter.com/TvaCd2uRVE— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 7, 2025
Το TasteAtlas ανακήρυξε τη Νάπολη ως την καλύτερη πόλη να επισκεφθείς για φαγητό το 2026, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ 18.828 πόλεων στη βάση δεδομένων του, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 είδη φαγητού.
Best Food City to visit in 2026: Naples, Italy 🇮🇹 Check the full list: https://t.co/dbHS7OmPBa— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 7, 2025
TasteAtlas crowned Naples as the best food city in the world for 2026, ranking first among 18,828 cities in its database, based on 590,228 valid food ratings for 16,357 foods.
Naples,… pic.twitter.com/EUtI9WHS0A
Η Νάπολη, που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, είναι η πατρίδα μιας από τις πιο σημαντικές γαστρονομικές παραδόσεις της Ιταλίας. Η ναπολιτάνικη πίτσα, γνωστή για τη λεπτή, αφράτη ζύμη της και τα ελάχιστα, υψηλής ποιότητας υλικά της, παραμένει το πιο εμβληματικό πιάτο της πόλης. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για την pizza fritta, ένα κλασικό τηγανητό πιάτο που σερβίρεται απλά σε ένα φύλλο χαρτιού, καθώς και για αρτοσκευάσματα όπως η περίφημη sfogliatella.
Pizza a portafoglio 🍕— See Italy Travel (@SeeItalyTravel) May 1, 2024
In Naples, you will find that many locals prefer to fold their pizzas in four quarters and eat them on the street. The traditional Neapolitan way!
📍 Pizzeria Vincenzo Capuano pic.twitter.com/HbPdKwkdkZ
Ωστόσο, η ναπολιτάνικη κουζίνα ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα βασικά πιάτα. Παραδοσιακά πιάτα όπως τα σπαγκέτι άλα πουτανέσκα, με τον τολμηρό συνδυασμό ντομάτας, ελιάς και κάπαρης, και τα σπαγκέτι άλα βόνγκολε, που αναδεικνύουν τις παράκτιες ρίζες της περιοχής, αντικατοπτρίζουν μια γαστρονομική ταυτότητα που διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων.
Spaghetti alla puveriello— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 3, 2023
📍 Naples, Italy 🇮🇹
The ultimate cucina povera dish, Spaghetti alla puveriello is nothing more than spaghetti mixed with a lightly fried egg and a little grated cheese.
Photo: @mariachiara_ventresino#italia #italy #spaghetti #cucinapovera pic.twitter.com/0QVukgfm3k
Στη Νάπολη, η γαστρονομική εμπειρία αναβαθμίζεται από την ίδια την πόλη - τις πολυσύχναστες αγορές, τις υπαίθριες κουζίνες και τους σεφ που διατηρούν τις παραδοσιακές τεχνικές, προσδίδοντας σε κάθε πιάτο έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα.
Η Ελλάδα, όμως, είναι ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο καθώς χάνει... οριακά την πρώτη πεντάδα. Το κοντοσούβλι βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης του Taste Atlas, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το φαγητό που κατέκτησε την πρωτιά. Ο λόγος για το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, που πρόκειται επί της ουσίας για μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά, και ξεχώρισε στο κοινό της πλατφόρμας.
@TasteAtlas Awards: 100 Best Rated Dishes in 2025: https://t.co/a1ODy3TLTv. Huge surprise at the top! pic.twitter.com/o2Wlczo7Ei— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 5, 2025
Best Dish in the World for 2026: Vori Vori (Paraguay 🇵🇾)— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 6, 2025
Full ranking: https://t.co/TVbd3jYZG4
Vori vori, the iconic Paraguayan chicken soup with cheese-filled cornmeal dumplings, has been crowned the #1 Best Dish in the World 2025/26 on TasteAtlas.
It achieved the highest… pic.twitter.com/ZQ7Mbsnkjz
Στην ίδια λίστα, κάτω από τη σούπα της Παραγουάης βρίσκεται πίτσα Ναπολιτάνε, τα ζυμαρικά με τρούφα, το ψητό σάτε κάμπινγκ από την Ινδονησία και το σις κεμπάπ από την Τουρκία.
Resep Simple Sate Maranggi Khas Purwakarta 🍢🍢— Eat Simple (@eatsimple_x) June 13, 2024
*ide menu lezat untuk daging qurban 🤩
Bahan-bahan:
• 500 gram daging sapi, potong dadu kecil
• 1 sdt baking soda
• air secukupnya
• Bambu tusuk sate, rendam dalam air agar tidak mudah terbakar
Bumbu Marinasi:
• 10 siung… pic.twitter.com/g4ofPibCcB
Αξίζει να αναφερθεί πως η ελληνική κουζίνα ξεχώρισε σε διάφορες κατηγορίες. Ο λόγος για τις σαλάτες, στις οποίες ο κρητικός ντάκος παραμένει στην πρώτη θέση για ακόμα μια χρονιά.
Best Salad in the World for 2026: Dakos, Greece 🇬🇷— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 7, 2025
See the full list: https://t.co/OA8VeDecZt
Traditional Cretan salad, Dakos, has been crowned the #1 Best Salad in the World 2025/26 on TasteAtlas.
It achieved the highest average rating of 4.335 based on 590,228 valid user… pic.twitter.com/ie6WXZ7UEI
Και την ίδια στιγμή η γραβιέρα Νάξου βαθμολογείται ως το κορυφαίο τυρί στον κόσμο αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό από την Ιταλία.
Best Cheese in the World for 2026: Graviera Naxou (Greece 🇬🇷)— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 6, 2025
Check the entire list: https://t.co/OA8VeDecZt
Graviera Naxou, the hallmark cheese of the Cyclades made primarily from cow’s milk with a touch of sheep or goat milk, has been named the Best Cheese in the World for… pic.twitter.com/QKF128rPq8
