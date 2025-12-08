Taste Atlas: Νάπολη η «βασίλισσα» του φαγητού για το 2025, ποιο ελληνικό πιάτο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου

Το γνωστό Taste Atlas έβγαλε τα βραβεία της χρονιάς για την κορυφαία κουζίνα στον κόσμο, για την καλύτερη πόλη για να... φάει κανείς, αλλά και τα καλύτερα πιάτα παγκοσμίως - Ελληνικό το καλύτερο τυρί και η καλύτερη σαλάτα





Πέρυσι η Ελλάδα ήταν στην κορυφή της λίστας με τις χώρες που διαθέτουν την καλύτερη κουζίνα, επικρατώντας της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ιαπωνίας και πολλών άλλων χωρών. Φέτος η ελληνική κουζίνα έμεινε ψηλά, αλλά έχασε τον «θρόνο», αφού έπεσε στη δεύτερη θέση, με την Ιταλία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Το Περού, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας του Taste Atlas.







Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει επίσης η λίστα με τις κορυφαίες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα που βάφτηκε στα χρώματα της Ιταλίας, καθώς οι πέντε από τις έξι κορυφαίες πόλεις βρίσκονται στη γείτονα χώρα. Η Νάπολη αναδείχθηκε η «βασίλισσα» του φαγητού για φέτος, ενώ ακολουθούν Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μουμπάι (Ινδία) και Γένοβα. Στη συγκεκριμένη λίστα, για να βρει κανείς ελληνικό... αέρα, θα πρέπει να φτάσει στην 64η θέση, όπου βρίσκονται τα Χανιά στην Κρήτη, ενώ στην 91η θέση βρίσκεται το Ηράκλειο. Η κρητική κουζίνα εκτιμάται σε όλο το κόσμο και αυτό φαίνεται ακόμα μια φορά.





Το TasteAtlas ανακήρυξε τη Νάπολη ως την καλύτερη πόλη να επισκεφθείς για φαγητό το 2026, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ 18.828 πόλεων στη βάση δεδομένων του, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 είδη φαγητού.



Η Νάπολη, που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, είναι η πατρίδα μιας από τις πιο σημαντικές γαστρονομικές παραδόσεις της Ιταλίας. Η ναπολιτάνικη πίτσα, γνωστή για τη λεπτή, αφράτη ζύμη της και τα ελάχιστα, υψηλής ποιότητας υλικά της, παραμένει το πιο εμβληματικό πιάτο της πόλης. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για την pizza fritta, ένα κλασικό τηγανητό πιάτο που σερβίρεται απλά σε ένα φύλλο χαρτιού, καθώς και για αρτοσκευάσματα όπως η περίφημη sfogliatella.





Ωστόσο, η ναπολιτάνικη κουζίνα ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα βασικά πιάτα. Παραδοσιακά πιάτα όπως τα σπαγκέτι άλα πουτανέσκα, με τον τολμηρό συνδυασμό ντομάτας, ελιάς και κάπαρης, και τα σπαγκέτι άλα βόνγκολε, που αναδεικνύουν τις παράκτιες ρίζες της περιοχής, αντικατοπτρίζουν μια γαστρονομική ταυτότητα που διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων.



Στη Νάπολη, η γαστρονομική εμπειρία αναβαθμίζεται από την ίδια την πόλη - τις πολυσύχναστες αγορές, τις υπαίθριες κουζίνες και τους σεφ που διατηρούν τις παραδοσιακές τεχνικές, προσδίδοντας σε κάθε πιάτο έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα.



Η Ελλάδα, όμως, είναι ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο καθώς χάνει... οριακά την πρώτη πεντάδα. Το κοντοσούβλι βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης του Taste Atlas, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το φαγητό που κατέκτησε την πρωτιά. Ο λόγος για το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, που πρόκειται επί της ουσίας για μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά, και ξεχώρισε στο κοινό της πλατφόρμας.



Στη σούπα υπάρχουν επίσης ζυμαρικά από καλαμποκάλευρο γεμιστά με τυρί και πέτυχε την υψηλότερη μέση βαθμολογία 4,64/5 με βάση 453.720 έγκυρες αξιολογήσεις χρηστών για 11.781 πιάτα - υπολογισμένες μόνο από χρήστες που έχουν δοκιμάσει πραγματικά το πιάτο. Με ρίζες στην γκουαρανί γαστρονομική παράδοση, η σούπα βόρι-βόρι ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες σούπες στην περιοχή που χρησιμοποιεί πυκνά, γεμισμένα με τυρί ζυμαρικά από καλαμποκάλευρο αντί για νουντλς ή λαχανικά.







Στην ίδια λίστα, κάτω από τη σούπα της Παραγουάης βρίσκεται πίτσα Ναπολιτάνε, τα ζυμαρικά με τρούφα, το ψητό σάτε κάμπινγκ από την Ινδονησία και το σις κεμπάπ από την Τουρκία.





Αξίζει να αναφερθεί πως η ελληνική κουζίνα ξεχώρισε σε διάφορες κατηγορίες. Ο λόγος για τις σαλάτες, στις οποίες ο κρητικός ντάκος παραμένει στην πρώτη θέση για ακόμα μια χρονιά.



Και την ίδια στιγμή η γραβιέρα Νάξου βαθμολογείται ως το κορυφαίο τυρί στον κόσμο αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό από την Ιταλία.

