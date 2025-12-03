Ρούτε για τις απειλές Πούτιν: Η επίτευξη ειρήνης εξαρτάται από την συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία
Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία και να διασφαλιστεί η συνεχής ροή όπλων προς την Ουκρανία, είπε ο Ρούτε ενόψει της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπερασπίστηκε την απουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από τις σημερινές συνομιλίες στην βελγική πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν και ότι η εμπλοκή τους παραμένει ισχυρή.

«Η παρουσία των ΗΠΑ θα είναι αισθητή και σήμερα. Εμπλέονται διαρκώς στις συνομιλίες», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με τις απειλές του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χθες το βράδυ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη αν χρειαστεί, ο Ρούτε απέφυγε να σχολιάσει κάθε μία από τις δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη και, αντίθετα, προσπάθησε να υποβαθμίσει την ρητορική του. «Δεν είναι η σωστή προσέγγιση να απαντάμε σε όλα όσα λέει ο Πούτιν. Τον είδαμε χθες με στρατιωτική στολή, ντυμένο σαν στρατιώτη, αλλά όχι στην πρώτη γραμμή, ήταν αρκετά μακριά από το μέτωπο», είπε ο Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, ωστόσο, σημείωσε ότι η στρατηγική για την επίτευξη της ειρηνικής συμφωνίας είναι να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία και να διασφαλιστεί η συνεχής ροή όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνά της. «Η επίτευξη ειρήνης εξαρτάται από την συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και από την άσκηση συνεχούς πίεσης προς τη Ρωσία», τόνισε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε επίσης ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται, αλλά επεσήμανε πως είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται στη δυνατόν ισχυρότερη θέση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί από τη θέση της δύναμης», σημείωσε ο Ρούτε.

Η Μόσχα «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτρεπτική μας δύναμη, αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους» είπε σε άλλο σημείο ο Γενικός Γραμματέας τη Συμμαχίας και συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της με αεροσκάφη και drones, έχει πραγματοποιήσει σαμποτάζ και έχει στείλει κατασκοπευτικά πλοία στα ύδατά της. Αυτές οι ενέργειες είναι «απερίσκεπτες και επικίνδυνες». Η Ρωσία «συνεργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να διαταράξει τις κοινωνίες μας και να καταστρέψει τους παγκόσμιους κανόνες», είπε ακόμα, συμπληρώνοντας ότι «προετοιμάζεται για μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση».


