Δορυφόροι αποκάλυψαν ρωσικά στρατόπεδα αναμόρφωσης παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία
Δορυφόροι αποκάλυψαν ρωσικά στρατόπεδα αναμόρφωσης παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία
Το... στίγμα των παιδιών πρόδωσαν οι selfies Ρώσων αξιωματούχων που έβγαζαν μαζί τους
210 ρωσικά στρατόπεδα αναμόρφωσης και στρατιωτικής εκπαίδευσης όπου στέλνονται παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία από το 2022 αποκαλύφθηκαν από δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποίησε εργαστήριο του Πανεπιστημίου Γέιλ προκειμένου να εντοπιστεί η τοποθεσία τους.
Αυτό δήλωσε ο διευθυντής του εργαστηρίου στο AFP.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εκείνο το έτος, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) ανέλαβε να εκτιμήσει τον αριθμό των παιδιών που μεταφέρθηκαν δια της βίας από τις ρωσικές αρχές και την έκταση του φαινομένου, εξήγησε ο διευθυντής του Ναθάνιελ Ρέιμοντ, ο οποίος βρισκόταν στη Στοκχόλμη για ένα σεμινάριο στο σουηδικό κοινοβούλιο τη Δευτέρα αφιερωμένο στο θέμα.
Αρχικά, ο ίδιος θεωρούσε το έργο σχεδόν αδύνατο.
«Οι τοπικοί αξιωματούχοι, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια του Κρεμλίνου, έβγαζαν φωτογραφίες του εαυτού τους με τα παιδιά μέσα σε λεωφορεία», λέει ο Ρέιμοντ.
«Το πιο αστείο σε αυτή την ιστορία», αφηγείται, «είναι ότι είχαν ξεχάσει να απενεργοποιήσουν το στίγμα του τηλεφώνου τους».
«Έτσι, καταφέραμε να εξαγάγουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος των θέσεων αυτών των αξιωματούχων και στη συνέχεια είδαμε στις φωτογραφίες ότι μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch τους. Αρχίσαμε να ψάχνουμε», εξηγεί ο ίδιος.
Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στις ουκρανικές αρχές.
Έκτοτε, αναλύοντας άλλα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων επίσημων φωτογραφιών που δημοσίευσαν οι ρωσικές αρχές, το HRL μπόρεσε να εντοπίσει 210 στρατόπεδα επανεκπαίδευσης και στρατιωτικά στρατόπεδα σε όλη τη Ρωσία, όπου κρατούνται μερικά από τα παιδιά από την Ουκρανία.
Το εργαστήριο εκτιμά τον συνολικό αριθμό τους σε 36.000. Μετά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) του 2023 για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ρωσικές αρχές σταμάτησαν να δημοσιεύουν αυτό το είδος πληροφοριών στο διαδίκτυο: «Αρχίζουν να καθαρίζουν τον τόπο του εγκλήματος, να μετακινούν τα παιδιά».
Η τύχη αυτών των παιδιών πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καταλήγει ο Ρέιμοντ.
Αυτό δήλωσε ο διευθυντής του εργαστηρίου στο AFP.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εκείνο το έτος, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) ανέλαβε να εκτιμήσει τον αριθμό των παιδιών που μεταφέρθηκαν δια της βίας από τις ρωσικές αρχές και την έκταση του φαινομένου, εξήγησε ο διευθυντής του Ναθάνιελ Ρέιμοντ, ο οποίος βρισκόταν στη Στοκχόλμη για ένα σεμινάριο στο σουηδικό κοινοβούλιο τη Δευτέρα αφιερωμένο στο θέμα.
Αρχικά, ο ίδιος θεωρούσε το έργο σχεδόν αδύνατο.
Τους πρόδωσαν οι selfies«Πώς μπορούμε να βρούμε παιδιά που είναι κρυμμένα και προστατευμένα από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας; Σε μια περίπτωση απαγωγής όπου έχουμε μόνο το διαδίκτυο και δορυφορικές εικόνες;» αναρωτήθηκε. Η λύση προέκυψε χάρη σε ένα λάθος που έκαναν οι Ρώσοι: Selfies τοπικών Ρώσων αξιωματούχων με παιδιά από την Ουκρανία.
«Οι τοπικοί αξιωματούχοι, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια του Κρεμλίνου, έβγαζαν φωτογραφίες του εαυτού τους με τα παιδιά μέσα σε λεωφορεία», λέει ο Ρέιμοντ.
«Το πιο αστείο σε αυτή την ιστορία», αφηγείται, «είναι ότι είχαν ξεχάσει να απενεργοποιήσουν το στίγμα του τηλεφώνου τους».
«Έτσι, καταφέραμε να εξαγάγουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος των θέσεων αυτών των αξιωματούχων και στη συνέχεια είδαμε στις φωτογραφίες ότι μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch τους. Αρχίσαμε να ψάχνουμε», εξηγεί ο ίδιος.
Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στις ουκρανικές αρχές.
Έκτοτε, αναλύοντας άλλα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων επίσημων φωτογραφιών που δημοσίευσαν οι ρωσικές αρχές, το HRL μπόρεσε να εντοπίσει 210 στρατόπεδα επανεκπαίδευσης και στρατιωτικά στρατόπεδα σε όλη τη Ρωσία, όπου κρατούνται μερικά από τα παιδιά από την Ουκρανία.
Το εργαστήριο εκτιμά τον συνολικό αριθμό τους σε 36.000. Μετά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) του 2023 για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ρωσικές αρχές σταμάτησαν να δημοσιεύουν αυτό το είδος πληροφοριών στο διαδίκτυο: «Αρχίζουν να καθαρίζουν τον τόπο του εγκλήματος, να μετακινούν τα παιδιά».
Η τύχη αυτών των παιδιών πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καταλήγει ο Ρέιμοντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα