ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τουλάχιστον 9 παιδιά σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Πακιστάν

Τουλάχιστον 9 παιδιά σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν  έκανε λόγο και για άλλους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στους οποίους τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι

Τουλάχιστον 9 παιδιά σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, με φόντο τη συνεχιζόμενη κατακόρυφη κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη.

«Περί τα μεσάνυχτα (...) στην επαρχία Χοστ, πακιστανικές δυνάμεις που εισέβαλαν βομβάρδισαν το σπίτι κατοίκου (...) Εννιά παιδιά (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια) έγιναν μάρτυρες», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ μέσω X.



Έκανε λόγο και για άλλους πακιστανικούς βομβαρδισμούς, στις παραμεθόριες επαρχίες Κουνάρ και Πάκτικα, στους οποίους τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Τα γεγονότα αυτά καταγράφονται εν μέσω κλιμάκωσης με την Ισλαμαμπάντ και την επομένη της επίθεσης καμικάζι εναντίον αρχηγείου συνοριοφρουρών σε επαρχία του Πακιστάν που γειτονεύει με το Αφγανιστάν με 3 νεκρούς, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, την 11η Νοεμβρίου, άλλη επίθεση, μπροστά σε δικαστήριο της Ισλαμαμπάντ, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Την ευθύνη ανέλαβε το Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), που μοιράζεται την ιδεολογία των αφγανών ανταρτών που ανακατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε «τρομοκρατικό πυρήνα» ο οποίος «διευθυνόταν και κατευθυνόταν σε κάθε βήμα» από διοικητές «που έχουν βάση στο Αφγανιστάν».

Κλείσιμο
Έπειτα από συγκρούσεις σπάνιας σφοδρότητας στα σύνορα τον Οκτώβριο, οι δυο χώρες ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να κηρύξουν --εύθραυστη-- κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο δεν έχουν καταλήξει ως προς τους όρους παρά το ότι έχουν καταγραφτεί αρκετοί κύκλοι συνομιλιών, εξαιτίας των διαφωνιών τους για ζητήματα ασφαλείας.



Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο

Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης