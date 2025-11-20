Η Γαλλία μπλόκαρε τη δημοπρασία μίας από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
Μηχανή Υπολογιστές Δημοπρασία

Η Γαλλία μπλόκαρε τη δημοπρασία μίας από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές του κόσμου

Η Pascaline ήταν έργο του 19χρονου μαθηματικού και στοχαστή Μπλεζ Πασκάλ, ένα από τα ελάχιστα δείγματα που ακόμη υπάρχουν

Η Γαλλία μπλόκαρε τη δημοπρασία μίας από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές του κόσμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές στον κόσμο, η Pascaline που είχε επινοήσει ο μαθηματικός και στοχαστής Μπλεζ Πασκάλ, δεν θα βγει σε δημοπρασία όπως είχε προγραμματιστεί, μετά την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής της μηχανής από δικαστήριο του Παρισιού.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσει στη δημοπρασία της Pascaline, που κατασκεύασε ο Πασκάλ το 1642.

Οι εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το BBC, έδειχναν ότι η μηχανή θα μπορούσε να πιάσει 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ. Για την Christie's ήταν «το πιο σημαντικό επιστημονικό όργανο που έχει ποτέ προσφερθεί σε δημοπρασία».

Επιστήμονες και ερευνητές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να θεωρεί το μηχάνημα αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς και να χαρακτηριστεί «εθνικός θησαυρός».

Ο Πασκάλ ήταν μόλις 19 ετών όταν επινόησε την πρώτη έκδοση ενός υπολογιστή, σύμφωνα με τον οίκο Christie's. Μόνο εννέα από αυτές τις μηχανές εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η μηχανή συμπεριλήφθηκε στη δημοπρασία του Christie's για τη βιβλιοθήκη του καταλανού συλλέκτη Λεόν Παρσέ (δεν ζει πια), η οποία περιλάμβανε επίσης το φιλοσοφικό έργο του Πασκάλ «Pensées» («Στοχασμοί») και την πρώτη έντυπη έκδοση του «στοιχήματος του Πασκάλ» για την ύπαρξη του Θεού.

Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης