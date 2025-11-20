Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Η Γαλλία μπλόκαρε τη δημοπρασία μίας από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές του κόσμου
Η Pascaline ήταν έργο του 19χρονου μαθηματικού και στοχαστή Μπλεζ Πασκάλ, ένα από τα ελάχιστα δείγματα που ακόμη υπάρχουν
Μία από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές στον κόσμο, η Pascaline που είχε επινοήσει ο μαθηματικός και στοχαστής Μπλεζ Πασκάλ, δεν θα βγει σε δημοπρασία όπως είχε προγραμματιστεί, μετά την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής της μηχανής από δικαστήριο του Παρισιού.
Ο οίκος δημοπρασιών Christie's επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσει στη δημοπρασία της Pascaline, που κατασκεύασε ο Πασκάλ το 1642.
Οι εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το BBC, έδειχναν ότι η μηχανή θα μπορούσε να πιάσει 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ. Για την Christie's ήταν «το πιο σημαντικό επιστημονικό όργανο που έχει ποτέ προσφερθεί σε δημοπρασία».
Επιστήμονες και ερευνητές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να θεωρεί το μηχάνημα αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς και να χαρακτηριστεί «εθνικός θησαυρός».
Ο Πασκάλ ήταν μόλις 19 ετών όταν επινόησε την πρώτη έκδοση ενός υπολογιστή, σύμφωνα με τον οίκο Christie's. Μόνο εννέα από αυτές τις μηχανές εξακολουθούν να υπάρχουν.
Η μηχανή συμπεριλήφθηκε στη δημοπρασία του Christie's για τη βιβλιοθήκη του καταλανού συλλέκτη Λεόν Παρσέ (δεν ζει πια), η οποία περιλάμβανε επίσης το φιλοσοφικό έργο του Πασκάλ «Pensées» («Στοχασμοί») και την πρώτη έντυπη έκδοση του «στοιχήματος του Πασκάλ» για την ύπαρξη του Θεού.
