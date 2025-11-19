Στο Κογκρέσο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Ριάντ και Ουάσινγκτον θα υπογράψουν ενεργειακές συμφωνίες 30 δισ. δολαρίων

Αν και οι μνήμες από εκείνη την εποχή ενδεχομένως έχουν ξεθωριάσει, η υποδοχή του μπιν Σαλμάν στο Καπιτώλιο σήμερα πιθανόν θα είναι πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με το καλωσόρισμα που επιφυλάσσεται σε άλλους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας.Ο πρίγκιπας διάδοχος αφίχθη στο κτίριο του Καπιτωλίου σήμερα το πρωί, όπου αξιωματούχοι του Κογκρέσου είπαν ότι ο Τζόνσον θα παραθέσει δεξίωση για εκείνον παρουσία ορισμένων Δημοκρατικών όπως και Ρεπουμπλικανών μελών του Κογκρέσου.H συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί και το γραφείο του προέδρου δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.Ούτε ο Τζόνσον ούτε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας Τζον Θιουν σχεδιάζουν να απευθυνθούν στον Τύπο, με φωτογραφίες και σύντομες δηλώσεις, κάτι που συχνά γίνεται όταν ηγέτες της διεθνούς κοινότητας επισκέπτονται το Καπιτώλιο.Και αυτήν τη φορά υπάρχουν επικριτικές φωνές εκ μέρους των βουλευτών σε βάρος του μπιν Σαλμάν.Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, όπου διέμενε ο Κασόγκι, αποδοκίμασε τον Τραμπ, μετά τη συνάντηση των δύο στο Οβάλ Γραφείο.«Αντί να απλώνει το κόκκινο χαλί για τον (μπιν Σαλμάν) και να αξιοποιεί την προεδρία για ιδιωτικές συμφωνίες για ξενοδοχεία, ο Τραμπ θα έπρεπε να απαιτεί λογοδοσία για λογαριασμό της οικογένειας του Κασόγκι, που ζει στη Βιρτζίνια, και να πιέζει προκειμένου η Σαουδική Αραβία να προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο θέμα της ασφάλειας. Δυστυχώς, αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Τραμπ που βάζει τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντά του πάνω από το συμφέρον του αμερικανικού λαού», τόνισε σε μια ανακοίνωση.