Έστελνε γυμνές φωτογραφίες και χυδαία μηνύματα σε 12χρονο - Συνελήφθη παράνομη μετανάστρια στις ΗΠΑ
Έστελνε γυμνές φωτογραφίες και χυδαία μηνύματα σε 12χρονο - Συνελήφθη παράνομη μετανάστρια στις ΗΠΑ

Οι αστυνομικοί έπρεπε να εργαστούν εξαιρετικά γρήγορα, επειδή πιστεύεται ότι η ύποπτη είναι παράνομη μετανάστρια και απείλησε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Τζάσπερ του Τέξας

Συνελήφθη 26χρονη μετανάστρια που διαμένει παράνομα στις ΗΠΑ, διότι έστελνε γυμνές φωτογραφίες σε ένα 12χρονο αγόρι με σκοπό να το αποπλανήσει.

Η 26χρονη Σουζάνα Μεντόζα, εκτός από τις φωτογραφίες έστελνε και χυδαία μηνύματα στο αγόρι σε μια αρρωστημένη προσπάθεια να τον «παρασύρει σεξουαλικά», σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Τζάσπερ του Τέξας, Τσακ Χάβαρντ.

Οι γονείς του αγοριού έμαθαν για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία φοβόταν ότι η Μεντόζα θα έφευγε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον σερίφη, σύμφωνα με την New York Post.

Οι αστυνομικοί «έπρεπε να εργαστούν εξαιρετικά γρήγορα, επειδή πιστεύεται ότι η ύποπτη είναι παράνομη μετανάστρια και απείλησε να φύγει από τη χώρα», δήλωσε ο σερίφης.

Η Μεντόζα συνελήφθη την Πέμπτη για κακούργημα, ενώ κρατείται στη φυλακή. Η αστυνομία αναμένεται να επικοινωνήσει με τις Αρχές για να αναφέρει την παράνομη παραμονή της στη χώρα και να δρομολογήσει τις διαδικασίες απέλασης.

