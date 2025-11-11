Η Συρία ξανανοίγει πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συρία ΗΠΑ

Η Συρία θα γίνει το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εν μέσω της επίσκεψης του Σύρου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.






