Η Συρία ξανανοίγει πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό
Η Συρία ξανανοίγει πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό
Η Συρία θα γίνει το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του
Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
«Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμόΗ Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εν μέσω της επίσκεψης του Σύρου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
«Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.
📍HE President Ahmad Al-Sharaa held a meeting at the White House with U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Vice President J.D. Vance, and Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shaibani. The meeting was warm, candid, and forward-looking, lasting for over an… pic.twitter.com/aiQxbBoHgn— حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 10, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα