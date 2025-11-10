Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία - Φόβοι για δύο νεκρούς
Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία - Φόβοι για δύο νεκρούς
Οι δύο επιβάτες είχαν στείλει σήμα κινδύνου για βλάβη στον κινητήρα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου τους το απόγευμα της Κυριακής
Δύο Ιταλοί επιχειρηματίες θεωρούνται νεκροί, καθώς το πρωί της Δευτέρας (10/11) εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ιδιωτικού τους ελικοπτέρου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων σε ορεινή περιοχή στα σύνορα μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία.
Σύμφωνα με το ansa, ο 77χρονος Mario Paglicci, γνωστός χρυσοχόος από το Αρέτσο, και ο 67χρονος Fulvio Casini από το Sinalunga κοντά στη Σιένα, είχαν στείλει σήμα κινδύνου για βλάβη στον κινητήρα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρουτους το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με το ansa, ο 77χρονος Mario Paglicci, γνωστός χρυσοχόος από το Αρέτσο, και ο 67χρονος Fulvio Casini από το Sinalunga κοντά στη Σιένα, είχαν στείλει σήμα κινδύνου για βλάβη στον κινητήρα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρουτους το απόγευμα της Κυριακής.
Οι δύο επιχειρηματίες φέρεται πως ταξίδευαν από τη Βενετία προς το Αρέτσο.
#Arezzo, individuato dai #vigilidelfuoco l’elicottero disperso da ieri: precipitato a 1.000 metri d’altezza, sul versante appenninico aretino. Operazioni in corso [#10novembre 10:00] pic.twitter.com/P6D8QovaQW— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 10, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα