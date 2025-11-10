Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία - Φόβοι για δύο νεκρούς
Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία - Φόβοι για δύο νεκρούς

Οι δύο επιβάτες είχαν στείλει σήμα κινδύνου για βλάβη στον κινητήρα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου τους το απόγευμα της Κυριακής

Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία - Φόβοι για δύο νεκρούς
Δύο Ιταλοί επιχειρηματίες θεωρούνται νεκροί, καθώς το πρωί της Δευτέρας (10/11) εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ιδιωτικού τους ελικοπτέρου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων σε ορεινή περιοχή στα σύνορα μεταξύ Μάρκε και Τοσκάνης στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ansa, ο 77χρονος Mario Paglicci, γνωστός χρυσοχόος από το Αρέτσο, και ο 67χρονος Fulvio Casini από το Sinalunga κοντά στη Σιένα, είχαν στείλει σήμα κινδύνου για βλάβη στον κινητήρα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρουτους το απόγευμα της Κυριακής.

Οι δύο επιχειρηματίες φέρεται πως ταξίδευαν από τη Βενετία προς το Αρέτσο.

