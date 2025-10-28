Σάλος στο Περού με βουλευτή που έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο
Η Λουσίντα Βάσκεζ απειλείται με κυρώσεις για τη συμπεριφορά της

Σάλο έχει προκαλέσει στο Περού η φωτογραφία που δείχνει τη βουλευτή Λουσίντα Βάσκεζ να δέχεται... περιποίηση νυχιών από βοηθό της μέσα στο γραφείο της στο Κογκρέσο.

Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 άλλα ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, φαίνεται η Βάσκεζ σε έναν καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της κόβει τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα.



Για «κατακριτέο» γεγονός έκανε ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι, και ζήτησε την τιμωρία της.

Ο Ροσπιλιόσι, από το κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ.



«Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.


