Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Σάλος στο Περού με βουλευτή που έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο
Σάλος στο Περού με βουλευτή που έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο
Η Λουσίντα Βάσκεζ απειλείται με κυρώσεις για τη συμπεριφορά της
Σάλο έχει προκαλέσει στο Περού η φωτογραφία που δείχνει τη βουλευτή Λουσίντα Βάσκεζ να δέχεται... περιποίηση νυχιών από βοηθό της μέσα στο γραφείο της στο Κογκρέσο.
Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 άλλα ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, φαίνεται η Βάσκεζ σε έναν καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της κόβει τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα.
Για «κατακριτέο» γεγονός έκανε ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι, και ζήτησε την τιμωρία της.
Ο Ροσπιλιόσι, από το κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ.
«Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.
Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.
Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 άλλα ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, φαίνεται η Βάσκεζ σε έναν καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της κόβει τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα.
#LOÚLTIMO Congresista de Juntos Por el Perú, antes Perú Libre, Lucinda Vasquez, obliga a que su trabajador le corte las uñas de los PIES y le cocine dentro del mismo CONGRESO. pic.twitter.com/mTvI3cIxX9— Roger García (@RogerAderly) October 27, 2025
Για «κατακριτέο» γεγονός έκανε ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι, και ζήτησε την τιμωρία της.
Ο Ροσπιλιόσι, από το κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ.
¡INDIGNANTE!— Betty Schaper (@BettySchaper1) October 27, 2025
La congresista Lucinda Vásquez usa a su asesor para hacerle el pedicure en su propio despacho del Congreso, humillando a su trabajador.
Y no solo eso: también manda a sus asesores a cocinarle en su casa, en horario de trabajo y pagados con dinero del Estado.
Esto es… pic.twitter.com/iPIkD7InTw
«Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.
Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα