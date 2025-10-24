Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Νέο πρόεδρο εκλέγει η Ιρλανδία – Μάχη ανάμεσα σε δύο γυναίκες
Η νικήτρια των εκλογών θα διαδεχτεί τον Μάικλ Χίγκινς που υπηρέτησε δύο πενταετείς θητείες
Οι Ιρλανδοί καλούνται σήμερα Παρασκευή στις κάλπες για να εκλέξουν νέο πρόεδρο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προβλέπουν συντριπτική νίκη για την Κάθριν Κόνολι, μια ανεξάρτητη υποψήφια της Αριστεράς που έχει κερδίσει την προτίμηση πολλών νέων.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη έδωσε στην Κόνολι το 40% έναντι 25% για την αντίπαλό της Χέδερ Χάμφρις, πρώην υπουργό. Όταν τα στοιχεία προσαρμόστηκαν για όσους είναι αναποφάσιστοι ή σκοπεύουν να ακυρώσουν την ψήφο τους, η Κόνοιλι λαμβάνει 55% και η Χάμφρις 35%.
Παρόμοια η εικόνα και σε άλλες δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα, στις οποίες προηγείται η Κόνολι.
Η νικήτρια των εκλογών διαδέχεται τον Μάικλ Χίγκινς που υπηρέτησε δύο πενταετείς θητείες.
Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από κανέναν από τις δύο υποψηφίους, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για χαμηλή συμμετοχή και υψηλό ποσοστό άκυρων ψήφων.
Εν τω μεταξύ, μια σειρά αποχωρήσεων, αλλά και τακτικά λάθη του κεντροδεξιού κυβερνώντος συνασπισμού, δημιούργησαν συνθήκες αγώνα μόνο δύο υποψηφίων.
Οι κάλπες κλείνουν στις 22:00 (μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Ελλάδα) και τα αποτελέσματα αναμένονται το Σάββατο.
Το αξίωμα είναι κατά κύριο λόγο τελετουργικό, υπενθυμίζει ο Guardian.
Ωστόσο, η νίκη της Κόνολι θα συνιστούσε ήττα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Θα σηματοδοτούσε επίσης μια νίκη για τη συμμαχία των αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης (Sinn Féin, Εργατικό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, οι Άνθρωποι Πάνω από τα Κέρδη, και Πράσινοι) που σχημάτισαν συμμαχία ενότητα για να υποστηρίξουν από κοινού τον Κόννολι.
Την υποψήφια στηρίζουν καλλιτέχνες και μουσικοί όπως οι Kneecap και οι Mary Wallopers.
Η Κόννολι επιθυμεί να προστατεύσει την ιρλανδική ουδετερότητα από αυτό που αποκαλεί «μιλιταρισμό» της Δύσης. Έχει συγκρίνει τις αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας με την εποχή του ναζισμού και έχει κατηγορήσει τη Βρετανία και τις ΗΠΑ ότι επιτρέπουν τη γενοκτονία στη Γάζα.
Ποια είναι η Κάθριν ΚόνολιΗ Κάθριν Κόνολι, πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος, που μιλάει και ιρλανδικά, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Ενθουσίασε πάντως τους νέους μέσω podcasts και αναρτήσεων που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι επικριτές της την περιγράφουν ως ριζοσπάστρια που θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της Ιρλανδίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.
Η ίδια έχει υποσχεθεί να σεβαστεί τα όρια του αξιώματος αν εκλεγεί, αλλά οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι θα συνεχίσει να εκφράζει την άποψή της για τη στεγαστική κρίση, τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και τις εξωτερικές υποθέσεις.
