Από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο πλευρό του Χαμενεϊ - Η σταδιοδρομία του πατέρα της νύφης που προκάλεσε σάλο στο Ιράν

Μετά την εκλογή Αχμαντινετζάντ (2005), ο Χαμενεΐ τον τοποθέτησε σε συμβουλευτικά όργανα της «βαθιάς πολιτείας», όπως το Στρατηγικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών των Ενόπλων Δυνάμεων.Το 2013, επί, επανήλθε δυναμικά: ορίστηκε γραμματέας τουκαι ταυτόχρονα εκπρόσωπος του Χαμενεΐ στο Συμβούλιο. Αν και ο φάκελος των πυρηνικών μεταφέρθηκε στο ΥΠΕΞ τουο Σαμκανί παρέμεινε κομβικός: σε αραβόφωνες παρεμβάσεις υιοθέτησε τη σκληρή γραμμή για την Παλαιστίνη, ενώ μετά την επίθεση στα διυλιστήρια της(2019) πρόβαλε μήνυμα «αποκλιμάκωσης αλλά ετοιμότητας».Μετά την αμερικανική αποχώρηση από τοεπί, υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη δεν έπρεπε να είχε υπογράψει, διατηρώντας ελιγμούς ως δυνητικός συνομιλητής με τη Δύση. Η δολοφονία του(2020) ενίσχυσε το βάρος του: ως Αράβας στην καταγωγή θεωρήθηκε ικανός να γεφυρώσει το κενό με τα δικτυωμένα σιιτικά παραστρατιωτικά. Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις για «» στην ιρανική πυραυλική απάντηση στο Ιράκ.Παρά τις εσωτερικές καταγγελίες περί οικογενειακής διαφθοράς (2019) και τη σύλληψη/εκτέλεση του πρώην αναπληρωτή του,το 2023, οπρωταγωνίστησε στη συμφιλίωσημε κινεζική μεσολάβηση (Μάρτιος 2023), ενώ πραγματοποίησε αποστολές στα ΗΑΕ και στο Ιράκ, υπογράφοντας συμφωνία συνοριακής ασφάλειας.Τον Μάιο 2023, ο Χαμενεΐ όρισε τον Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν — καριερίστα των Φρουρών — νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ο Αχμαντιάν, χωρίς την πολιτική ευελιξία, την αραβική γλώσσα ή τη διπλωματική εμπειρία του Σαμκανί, θεωρείται στρατηγικός σχεδιαστής και επίσης εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη στο Συμβούλιο, μαζί με τον σκληροπυρηνικό Σαΐντ Τζαλίλι. Ο Σαμκανί ανέλαβε σύμβουλος πολιτικών υποθέσεων του Χαμενεΐ, ενώ αναλυτές απέδωσαν την απομάκρυνσή του από το Συμβούλιο σε πίεση σκληροπυρηνικών και στην αρνητική δημοσιότητα από σκάνδαλα και τις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί (2022).Η σταδιοδρομία του Σαμκανί δείχνει πως, ως πολιτικός παίκτης, διατήρησε δίαυλους με μεταρρυθμιστές, κληρικούς και Φρουρούς, προσαρμόζοντας τη ρητορική του χωρίς να χάνει αξιοπιστία ως στρατηγιστής, ενώ η θέση που κατέχει δίπλα στον ανώτατο ηγέτη, τον καθιστά χρήσιμο κόμβο μεταξύ φατριών και δίαυλο προς τον αραβικό κόσμο.