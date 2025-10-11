Βουλευτές Μαορί χόρεψαν χάκα στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας και προκάλεσαν διακοπή της συνεδρίασης - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας
όταν βουλευτές
Μαορί χόρεψαν τον παραδοσιακό χορό χάκα μέσα στην αίθουσα της ολομέλειας, υποχρεώνοντας τον πρόεδρο του σώματος να διακόψει τη συνεδρίαση.
Ο χορός ξεκίνησε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ομιλίας της βουλευτή του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara
, η οποία εκλέχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Αρχικά ο πρόεδρος της Βουλής, Gerry Brownlee, ανακάλεσε τους βουλευτές Μαορί στην τάξη λέγοντας «όχι, όχι αυτό. Μου είχατε πει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο». Όταν, δε, η έκκλησή του έπεσε στο κενό, ο Brownlee ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεδρίασης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας, οι βουλευτές και τα μέλη των κομμάτων τους πρέπει να πάρουν άδεια πριν να χορέψουν ή να τραγουδήσουν στην ολομέλεια.
Ποια είναι η βουλευτής Μαορί που προκάλεσε την αναστάτωση
Η Oriini Kaipara είχε γράψει ιστορία το 2021 όταν ως δημοσιογράφος έγινε η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων με παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί
στο πηγούνι που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης.
Η 41χρονη σήμερα δημοσιογράφος έχει «μόκο καουάε» (όπως ονομάζεται το παραδοσιακό τατουάζ στο πηγούνι που κάνουν ορισμένες Μαορί γυναίκες) και παρουσίασε το δελτίο των 18.00 στο Newshub Live της Νέας Ζηλανδίας.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα τεσσάρων παιδιών από το Όκλαντ ανακάλυψε ότι ήταν 100% Μαορί μετά από ένα τεστ DNA που έκανε το 2017. H παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει το παραδοσιακό τατουάζ το 2019, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται «Τα μόκο» και περιλαμβάνει μόνιμες τροποποιήσεις στο σώμα, που αντανακλούν τη συγκεκριμένη πολιτισμική κληρονομιά.