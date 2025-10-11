Βουλευτές Μαορί χόρεψαν χάκα στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας και προκάλεσαν διακοπή της συνεδρίασης - Δείτε βίντεο

Για τις Μαορί γυναίκες, το συγκεκριμένο παραδοσιακό τατουάζ (για το οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές από τα γνωστά μας τατουάζ) αποτελεί κάτι σαν ιεροτελεστία ενηλικίωσης και συμβολίζει τη μεταμόρφωση.