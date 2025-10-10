Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Τη Δευτέρα το ταξίδι «αστραπή» του Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μιλήσει στην Κνεσέτ, θα συναντηθεί με απελευθερωμένους ομήρους
Τη Δευτέρα το ταξίδι «αστραπή» του Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μιλήσει στην Κνεσέτ, θα συναντηθεί με απελευθερωμένους ομήρους
Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας - Κλειστοί δρόμοι, θα απαγορευτεί η κίνηση drones και αεροσκαφών πάνω από το Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ
Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση της ισραηλινής αστυνομίας στην οποία περιγράφονται τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου.
Χιλιάδες αστυνομικοί, προσωπικό της Συνοριακής Αστυνομίας και εθελοντές θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στη χώρα, ανέφερε η ενημέρωση. Οι δρόμοι θα κλείσουν και τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των drones, θα απαγορευτεί να πετούν πάνω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ.
Την άφιξη του Αμερικανού προέδρου στο Τελ Αβίβ το πρωί της Δευτέρας επιβεβαίωσε στους Times of Israel και Ισραηλινός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα μεταβεί στην Κνέσετ για να εκφωνήσει ομιλία και θα συναντήσει τους απελευθερωμένους ομήρους. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, δεν θα επισκεφθεί την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.
Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής πλευράς, κατά την οποία η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι θα πρόκειται για μια «γρήγορη» επίσκεψη, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα «προσπαθήσει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι» στην περιοχή για να σηματοδοτήσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
Επιπλέον, ενδέχεται να παραβρεθεί και στην τελετή υπογραφών της συμφωνίας, στην οποία τον έχει προσκαλέσει ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ αλ-Σίσι.
