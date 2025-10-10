Πόλεμος στην Ουκρανία: Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ζήτησε ο Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση

Το Κίεβο έπληξε 70 φορές τη ρωσική επικράτεια τον περασμένο μήνα--Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος στρατηγός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπληξε τη ρωσική επικράτεια 70 φορές τον περασμένο μήνα.«Καταστρέφουμε την παραγωγή καυσίμων και λιπαντικών, εκρηκτικών κι άλλων στοιχείων του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στην επιτιθέμενη χώρα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο«Ιδιαιτέρως, η διύλιση πετρελαίου στη Ρωσία μειώθηκε κατά 21%», πρόσθεσε.