Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τον ανηλεή βομβαρδισμό του Κιέβου - «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, κατά του

και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σε από τις επιθέσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια από την έναρξη του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Μόσχα, από τη μεριά της, ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών. «Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα από αέρα και θάλασσα με όπλα υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς αλλά και με drones εναντίον εγκαταστάσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς και εναντίον υποδομών στρατιωτικών αεροδρομίων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη

ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών

δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.