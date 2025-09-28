Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τον ανηλεή βομβαρδισμό του Κιέβου - «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου οποίος είχε πει ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια - Δείτε βίντεο από το ρωσικό σφυροκόπημα στην ουκρανική πρωτεύουσα με σχεδόν 600 drones και 50 πυραύλους
Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια». «Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.
«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα». Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.
Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».
Ανηλεής βομβαρδισμός του Κιέβου
Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σε από τις επιθέσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια από την έναρξη του πολέμου.
Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Sofiivska Borschahivka, a quiet Kyiv suburb. Now one street nearly gone. Russia isn’t fighting NATO “expansion.” It’s fighting Ukraine’s existence. pic.twitter.com/nMhBphEAEu— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 28, 2025
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες. «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.
A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.
Російські війська вкотре обстріляли Київ. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025
Наразі відомо про 4 загиблих. Інформація уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи pic.twitter.com/Vk7sXt4ZTf
Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».
Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.
Time to wake up, and we still haven’t slept.— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) September 28, 2025
Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.
Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.
Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c
One of the destroyed streets of Kyiv today. The search for people trapped under the rubble in their own homes continues. The russians are simply monsters. This inhuman cruelty inflicted on the peaceful citizens of Ukraine! pic.twitter.com/xTxJT6jd4P— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2025
Russian attack on Kyiv killed 4 and injured 27 more this night.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025
Rescue workers continue to search for people who may be under the rubble.
Several other regions of Ukraine have been under Russian missile and drone attack, as well.
📷: This is Kyiv today pic.twitter.com/lirE7aGtyS
