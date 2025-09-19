Τουλάχιστον 31 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Υεμένη, αναφέρει δημοσιογραφική ΜΚΟ

Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγγέλλει ότι η επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου ήταν μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις κατά του Τύπου σε όλο τον κόσμος - «Ήταν μηχανισμός προπαγάνδας των Χούθι», ισχυρίζονται οι IDF