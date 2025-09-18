Μάχη για τη ζωή του δίνει βρέφος 20 ημερών στην Ινδία που είχαν θάψει ζωντανό
Μάχη για τη ζωή του δίνει βρέφος 20 ημερών στην Ινδία που είχαν θάψει ζωντανό

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσεις ποιους θεωρεί υπόπτους – Η υπόθεση μπορεί να σχετίζεται με εγκατάλειψης κοριτσιών λόγω προτίμησης σε γιους

Ένα κοριτσάκι μόλις 20 ημερών βρέθηκε θαμμένο ζωντανό στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας εντοπίστηκε ζωντανό και πλέον νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Το βρέφος βρήκε τυχαία βοσκός που είχε βγάλει τις κατσίκες του για βοσκή. Όπως είπε, άκουσε αδύναμα κλάματα κάτω από ένα σωρό χώματος και, όταν πλησίασε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από τη λάσπη.

Αφού ειδοποίησε τους χωρικούς, κλήθηκε η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και έβγαλε το μωρό από το χώμα.

Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Είχε δυσκολία στην αναπνοή γιατί η λάσπη είχε μπει ως τα ρουθούνια του. Οι γιατροί είπαν ακόμη ότι το είχαν τσιμπήσει έντομα ή και ζώα.

Αν και αρχικά παρουσίασε κάποια βελτίωση, η κατάστασή επιδεινώθηκε καθώς εμφάνισε λοίμωξη.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σώσουμε», τονίζουν οι γιατροί.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ποιος είναι ο ύποπτος.

Το BBC αναφέρει ότι παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας κοριτσιών αποδίδονται για τους γιους, η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η αιτία της ανισορροπίας στην αναλογία των φύλων στη χώρα.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο στην Ινδία στο οποίο ένα κοριτσάκι έχει αφεθεί να πεθάνει. Το 2019, ένα πρόωρο νεογέννητο βρέθηκε θαμμένο ζωντανό σε πήλινο δοχείο. Νοσηλεύτηκε για εβδομάδες και τελικά ανέρρωσε.



