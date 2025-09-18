«Σφυροκόπημα» της Ρωσίας σε σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία – Μπλακ άουτ και καθυστερήσεις

Νέες επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών υποδομών πραγματοποίησε η Ρωσία
στην περιφέρεια Πολτάβα
της κεντρικής Ουκρανίας,
με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σιδηροδρομικές υποδομές, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι. Λόγω των επιθέσεων, η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia
ανακοίνωσε ότι από την επίθεση διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε διάφορους σταθμούς και προκλήθηκαν καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.
Στην περιοχή Μίρχοροντ,
επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσουν πυρκαγιές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βολοντίμιρ Κοχούτ
σε ανάρτησή του στο Telegram.
Τους τελευταίους μήνες, είναι συχνές οι σφοδρές επιθέσεις ρωσικών δυνάμεων σε ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πραγματοποιώντας επιθέσεις μεταξύ άλλων σε κόμβους στις περιφέρειες του Χαρκόβου
και του Ντονέτσκ
και προκαλώντας προβλήματα στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ.
Επίθεση
με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) αργά το βράδυ στην περιφέρεια Πολτάβα προκάλεσε ζημιές σε πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 48 από τα 75 drones
που εκτόξευσε η Ρωσία και ανέφερε 26 πλήγματα με drones σε έξι σημεία.