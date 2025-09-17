Η Λετονία παραδίδει τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην Ουκρανία
Η Λετονία παραδίδει τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην Ουκρανία

Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025

Η Λετονία παρέδωσε νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 6x6 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου από τον Φεβρουάριο του 2022 πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα.

Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός τους.

Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025. Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής αμυντικής βιομηχανίας Patria στη βαλτική χώρα, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO.

Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από τη Λετονή πρωθυπουργό Έβικα Σίλινια όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.



Η Λετονία, πάλαι ποτέ σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Ρωσία και τη σύμμαχή της Λευκορωσία, συγκαταλέγεται στους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.


