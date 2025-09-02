H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Διαδηλωτής σκαρφάλωσε σε πύργο ρολογιού στο Λονδίνο μαζί με έναν σκύλο - Κρέμασε πανό που έγραφε «Ελευθερία στο Ιράν»
Ο διαδηλωτής παρέμεινε στον πύργο του ρολογιού που βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό King's Cross στο Λονδίνο μέχρι αργά το πρωί - Δείτε βίντεο
Ένας διαδηλωτής κρατώντας έναν σκύλο σκαρφάλωσε στον πύργο του ρολογιού στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στο Λονδίνο.
Ο διαδηλωτής, καθισμένος κοντά σε ένα πανό που έγραφε «Το Ιράν ανήκει στον λαό του - Ελευθερία στο Ιράν» και φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με τη φράση «όχι στον πόλεμο», σκαρφάλωσε στο κτίριο γύρω στις 8 το πρωί σήμερα και παρέμεινε εκεί μέχρι αργά το πρωί.
Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με γερανό σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να κατέβει, τελικά πείθοντάς τον να δώσει τον σκύλο και να επιτρέψει να τον κατεβάσουν περίπου μετά από τρεις ώρες.
Παρευρισκόμενοι που παρακολουθούσαν το συμβάν, ζητωκραύγαζαν καθώς το ζώο κατέβηκε με ασφάλεια.
Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών δήλωσε: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του King's Cross γύρω στις 8 π.μ. μετά από αναφορές για ένα άτομο σε επισφαλή θέση.
«Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αστυνομικοί βρίσκονται εκεί μαζί με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εργαζόμενοι για να λήξει με ασφάλεια το περιστατικό».
Ένας κλοιός τοποθετήθηκε γύρω από τον πύργο, όπου ο διαδηλωτής φαινόταν τον να στέκεται στο περβάζι όπου ήταν σκαρφαλωμένος.
Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Η Υπηρεσία κλήθηκε στις 8:14 π.μ. σε αναφορές για έναν άνδρα στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού του King's Cross.
«Δύο πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 10 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου βοηθώντας την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών».
September 2, 2025
King's Cross protestor scales clock tower with small dog in towhttps://t.co/iiSPCRYuh1 pic.twitter.com/ClTuWE1eay— The Mirror (@DailyMirror) September 2, 2025
