Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε διαδήλωση κατά των μεταναστών στην Ιαπωνία
Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει στο παρελθόν υποστηρίξει και άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)
Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια διαδήλωση κατά των μεταναστών που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, μια χώρα όπου, παρά το γεγονός ότι ζει μικρός αριθμός αλλοδαπών, ένα κόμμα με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα» κατέγραψε μεγάλα κέρδη στις πρόσφατες εκλογές.
Σχολιάζοντας το βίντεο από μια μικρή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, το οποίο ανήρτησε στο Χ ένας λογαριασμός με την ονομασία «The British Patriot», ο Μασκ έγραψε: «ωραίο».
«Διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Ιαπωνία με αίτημα την απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών. Από την Αυστραλία ως την Ευρώπη περνώντας από την Ιαπωνία οι πολίτες ενώνονται για τον επαναπατρισμό», έγραψε ο χρήστης The British Patriot. Αυτός παρουσιάζεται ως ένας «περήφανος, λευκός Βρετανός (…) απόλυτα πιστός στην πατρίδα μου».
Το βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε στις 20 Αυγούστου στην Οζάκα και δείχνει ανθρώπους που κρατούν ιαπωνικές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά των μεταναστών. Ένα από αυτά γράφει: «Μην μετατρέψετε την Ιαπωνία σε Αφρική».
Το ποσοστό των μεταναστών που ζουν στην Ιαπωνία είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που καταγράφεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα από τα ζητήματα που ανησυχούν τους Ιάπωνες ψηφοφόρους.
Όμως ο πληθυσμός της χώρας γερνά, ενώ την ίδια ώρα η Ιαπωνία καταγράφει ένα από τα μικρότερα ποσοστά γεννήσεων και αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικών χεριών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών να αυξάνει.
Τον Ιούλιο στις εκλογές για την άνω βουλή το αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito, με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα», συγκέντρωσε 15 έδρες από 2 που είχε προηγουμένως, ενώ διαθέτει και τρεις έδρες στην κάτω βουλή.
Το πρόγραμμα του Sanseito είναι αντίστοιχο με αυτό άλλων λαϊκιστικών κομμάτων σε όλο τον κόσμο: καταγγέλλει «τον ελιτισμό», «την παγκοσμιοποίηση» και δηλώνει ότι θα «επαναφέρει την εξουσία στους πολίτες».
🚨BREAKING: Protests erupt in Japan demanding the deportation of all illegal immigrants.— The British Patriot (@TheBritLad) August 31, 2025
From Australia to Europe to Japan, citizens are uniting for remigration.
The Globalist agenda is crumbling. pic.twitter.com/v4MRpAMiff
