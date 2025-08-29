Κλείσαμε τα λιμάνια και τον εναέριο χώρο μας για το Ισραήλ, λέει ο Φιντάν - Πετάμε κανονικά πάνω από την Τουρκία, τον διαψεύδουν ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες